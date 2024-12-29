封面故事／紐約市圖書館最受歡迎榜單 「黃色臉孔」入前10

紐約市圖書館借閱最多書籍，華裔作家匡靈秀作品「黃色臉孔」(右上)入圍前十名。(取自曼哈頓公共圖書館網站)

紐約市三大圖書館 系統——紐約公共圖書館(NYPL)、布魯克林公共圖書館(BPL)與皇后區 公共圖書館(QPL)近日首度合併統計資料，聯合公布2024年最受讀者歡迎書籍榜單，其中華裔作家匡靈秀(R. F. Kuang)的小說「黃色臉孔」(Yellowface)入圍前十。

在總榜中，華裔作家匡靈秀(R. F. Kuang)的小說「黃色臉孔」位列第九。據介紹，該作品講述了當代出版圈的故事，情節為一名白人作者冒充已故的亞裔作者，竊取其遺作出版。小說通過一名白人女作家之口，探討了美國出版業的「身分政治」問題。

紐約市圖書館借閱最多書籍，華裔作家匡靈秀作品「黃色臉孔」入圍前十名。(取自維基共享資源)

在該作品出版前，匡靈秀將書稿前100頁寄給經紀人時曾被拒絕，因後者認為沒有出版社願意支持一本可能冒犯出版業界人士的小說。匡靈秀在和經紀人經過充分溝通後，最終還是決定寄出稿件，隨後收穫熱烈反應。

匡靈秀出生於中國廣州，她的父母在她四歲時從中國移民美國德州。她的第一本小說取材自中國抗日戰爭，後來衍生為三部曲的「罌粟戰爭」(The Poppy War)。她後來開始寫作奇幻小說，「巴別塔學院」2022出版後登上了「紐約時報」暢銷榜冠軍。

根據榜單，由澤文(Gabrielle Zevin)著作，以愛情、友誼與電子遊戲為題材的小說「Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow」為全市圖書借閱冠軍，其次是亨利(Emily Henry)的小說「快樂之地」(Happy Place)，講述一對夫婦如何處理戀愛及分手的複雜故事，以及在今年狂銷數百萬冊、雅羅斯(Rebecca Yarros)的浪漫奇幻作品「第四翼」(Fourth Wing)。

若細分至各區，其首選書籍則各有不同。在布魯克林是「Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow」位居榜首，曼哈頓 則以麥布萊德(James McBride)榮獲美國國家圖書獎的「人間天堂雜貨鋪」(The Heaven & Earth Grocery Store)最受歡迎，而皇后區最高借閱量的作品為「第四翼」。

紐約公共圖書館首席館長班儂(Brian Bannon)指出，不同行政區在閱讀傾向上展現出不同特色。他發現布朗士(Bronx)讀者偏好驚悚、回憶錄與歷史小說；曼哈頓讀者傾向文學小說、社會現實主題作品；皇后區則偏好奇幻、驚悚及多元文化聲音。

一場文學騙局 一場荒謬風暴

「繼暢銷書《巴別塔學院》之後，匡靈秀交出具有高度娛樂性的新作《黃色臉孔》，敘述一場大膽的文學騙局。」──衛報

《黃色臉孔》故事大致如下：

年輕的白人女作家茱恩從小嚮往寫作，第一本書出版之後卻不叫好也不叫座，反而她的好友、身為中國移民後裔的雅典娜成了名利雙收的文壇寵兒。某日兩人相約聚餐，雅典娜才提到自己剛寫完的神祕新書，不久後就意外身亡。茱恩在雅典娜家裡發現了新書原稿，當下決定據為己有。

雅典娜的書稿《最後的前線》是一部描寫第一次世界大戰期間華人移工的歷史小說，儘管茱恩對其中的時代、文化背景完全不熟悉，她仍然著手修改投稿，並且替自己換了個帶有「東方風味」的筆名，如願以這本「關注少數族群又具有普世性」的小說與知名出版社簽約。

《最後的前線》的推出讓茱恩獲得了前所未有的成功，但她開始覺得雅典娜的鬼魂糾纏著她──朗讀會上出現了跟雅典娜長相神似的聽眾，網路論壇上有匿名帳號指控她剽竊，接著雅典娜的Instagram帳號竟也恢復活動……！？茱恩的一個個謊言愈滾愈大，成了作家社群、出版界、乃至擴及全國社會的一場荒謬風暴，她再也不知道這失控的一切該如何收場……。

作者匡靈秀寫作《黃色臉孔》時是疫情封城期間，大家都一直掛在線上，小說裡有很多場景是發生在網路上。