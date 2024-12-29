我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

封面故事／谷歌年度搜尋關鍵字 川普、馴鹿寶貝…最夯

編譯潘勛
谷歌公司日前公布2024年搜尋最多的關鍵字，新聞類以「美國選舉」占全球之冠。(路透)
谷歌公司日前公布2024年搜尋最多的關鍵字，新聞類以「美國選舉」占全球之冠。(路透)

全世界的人這一年在谷歌搜尋的關鍵字，是哪些？

谷歌公司日前公布2024年搜尋最多的關鍵字，觀其結果，即可知道哪些人與事最能引發網上流量。重大新聞事件中，主要是全球選舉，再到最流行歌曲、最受矚目運動員，以及令人難忘的流行文化瞬間，都是人們想搜尋和想了解的。

網飛的「馴鹿寶貝」(Baby Reindeer)在電視劇中被搜尋最多。(美聯社)
網飛的「馴鹿寶貝」(Baby Reindeer)在電視劇中被搜尋最多。(美聯社)

美聯社報導，運動項目，尤其是足球與板球，在谷歌2024年整體的時髦搜尋上最醒目。

足球「美洲盃」(Copa América)在全球搜尋量霸榜，接下來是歐洲足球總會(UEFA)辦的歐洲國家盃(European Championship)、國際板球理事會(ICC)辦的男子T20世界杯。

新聞類的搜尋中，「美國選舉」占全球之冠；氣溫太高、今年的巴黎奧運次之。

若就人物範疇來看，美國總統當選人川普居首；接下來是英國威爾斯王子妃凱特、美國副總統賀錦麗及阿爾及利亞拳擊手克莉芙(Imane Khelif)；克莉芙也在運動員搜尋項目領跑。

與此同時，連恩潘恩(Liam Payne)、托比基思(Toby Keith)和O.J.辛普森(O.J. Simpson)，則在2024年過世名人裡最受矚目。

全球娛樂方面，迪士尼與皮克斯的「腦筋急轉彎」(Inside Out 2)是今年最...
全球娛樂方面，迪士尼與皮克斯的「腦筋急轉彎」(Inside Out 2)是今年最潮電影。(美聯社)

全球娛樂方面，迪士尼與皮克斯的「腦筋急轉彎」(Inside Out 2)是今年最潮電影，而網飛(Netflix)的「馴鹿寶貝」(Baby Reindeer)在電視劇引領風騷；肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)的「Not Like Us」在歌曲類霸榜。

上述還只是冰山一角。

遊戲類搜尋裡，紐約時報的「關連」(Connections)謎題獨占鰲頭。(截自紐...
遊戲類搜尋裡，紐約時報的「關連」(Connections)謎題獨占鰲頭。(截自紐時網站)

夏季奧運選手村裡的巧克力馬芬蛋糕，因挪威泳將克里斯蒂安森(Henrik Christiansen)而大大出名，在谷歌今年美食裡居首。遊戲類搜尋裡，紐約時報的「關連」(Connections)謎題獨占鰲頭。若按國情，美國人搜尋的線上潮流以「Demure」(得體)、「暴徒老婆美學」(mob wife aesthetic)最多。

有意者可以在谷歌的線上「年度搜尋」(Year in Search)裡，找到更多特定國家搜尋榜，還有過往年度的趨勢。谷歌表示，2024年搜尋結果排行榜，是由1月1日到11月23日彙整而成。

谷歌公司日前公布2024年搜尋最多的關鍵字，人物類以川普居首。(路透)
谷歌公司日前公布2024年搜尋最多的關鍵字，人物類以川普居首。(路透)

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

谷歌 足球 巴黎奧運

上一則

地產投資／「同意之城」 解鎖紐約市房源

下一則

封面故事／紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

延伸閱讀

川普9月在佛州險遭暗殺案 法官同意延後開庭審理

川普9月在佛州險遭暗殺案 法官同意延後開庭審理
強生處理撥款案 惹川普及共和黨不滿 連任眾院議長生波

強生處理撥款案 惹川普及共和黨不滿 連任眾院議長生波
川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河 再掀區域口角

川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河 再掀區域口角
暗示另有去處… 川普二媳婦 退出遞補佛州聯邦參議員

暗示另有去處… 川普二媳婦 退出遞補佛州聯邦參議員

熱門新聞

Swissgear周末旅行包。(圖均取材自好士多網站)

封面故事／10最佳聖誕禮物 好市多員工推薦

2024-12-22 01:24
醫療費用是退休族的一大筆開銷，對聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)A、B、D三大部分的瞭解是非常重要的；示意圖。（圖／123RF）

封面故事／紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

2024-12-29 16:56
401(k)和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。(圖／123RF)

封面故事／新的一年改善財務窘境 5行動聰明理財

2024-12-29 11:02
年底前進行個人財務年度「健檢」，以迎接2025年的消費挑戰。(圖／123RF)

封面故事／年終財務健檢 8件事為錢把關

2024-12-29 15:17
「大布列顛探索者號」從倫敦出發，有三條不同路線前往康瓦爾、威爾斯與湖區。(取自大布列顛探索者號FB粉絲頁)

封面故事／鐵路旅遊 2025夢幻4路線

2024-12-29 01:26
紐約市議會經過激烈辯論後表決通過「同意之城」(City of Yes)計畫，為全市增添8萬多住房。圖為紐約民宅利用聖誕布置時表態不贊成 「同意之城」。(記者康錦卿/攝影)

地產投資／「同意之城」 解鎖紐約市房源

2024-12-29 15:41

超人氣

更多 >
三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁

三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁
常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為
南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救
生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始
無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如