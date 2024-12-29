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養生／不只育齡婦女 5大族群應足額攝取葉酸

鄒尚謙
專家建議，育齡婦女每日攝取400微克葉酸。（本報資料照片）
專家建議，育齡婦女每日攝取400微克葉酸。（本報資料照片）

市面上的營養補給品琳瑯滿目，對孕婦來說又更加得注意，但是否每項營養品都是適合食用的，可得要多做功課。台灣衛福部國健署表示，葉酸缺乏跟貧血有關，對於備孕、懷孕婦女來說是相當好的營養素。

婦產科醫師則表示，日常飲食中的綠色蔬菜其實就能補充到足夠的營養素，但平時容易有貧血情況，或是葉酸代謝基因缺損者則可以特別注意補充。

婦產科醫師陳保仁表示，葉酸是B群營養素中的一環，主要負責提供造血環境必要的成分，對貧血患者來說相當建議攝取；對懷孕婦女來說，由於葉酸是腦神經發育的重要元素，對胚胎培養腦神經影響甚鉅，因此若懷孕初期有檢查出胚胎腦神經缺損，會特別建議補充葉酸，來平衡寶寶發展。

陳保仁指出，葉酸是人體的必要營養素，但日常飲食內就能夠攝取到，像是「深色蔬菜」以及「內臟類食物」，裡頭都含有葉酸的營養素，因此通常不需要特別補充；但若是「葉酸代謝基因缺陷者」，因為葉酸吸收能力不佳，大約僅一般人的四分之一，若有檢查出相關缺陷，就會特別建議補充葉酸，以免貧血，或是影響胎兒發展。

不只是孕婦需要補充葉酸，共五大族群都需要補充。

陳保仁說，葉酸為造血系統的必要營養素，因此「貧血者」可以補充；部分癌症患者，因為癌症療程中神經元會被破壞，也會建議攝取，但並非所有癌症患者都需要；另外則是懷孕、備孕婦女以及不孕症治療者，都可以補充葉酸，來取得必要營養素。

國健署則建議，依據台灣民眾膳食營養素參考攝取量，建議育齡婦女每日攝取400微克葉酸，備孕女性則在懷孕前一個月至懷孕期間，建議每日攝取600微克的葉酸。若有任何攝取疑問，記得可以向婦產科醫師、營養師諮詢。

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