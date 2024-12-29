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養生／天冷急凍 室內猝死風險也高 注意5大症狀

沈能元
室內容易發生猝死場所，分別是客廳及浴室，民眾在室內須多注意保暖；示意圖。（圖／123RF）
室內容易發生猝死場所，分別是客廳及浴室，民眾在室內須多注意保暖；示意圖。（圖／123RF）

冬天氣溫下降，醫師警告，戶外低溫容易增加猝死危機，但依研究統計顯示，來到醫院猝死患者，大部分在室內發生，顛覆昔日的觀念，就臨床觀察，室內容易發生猝死場所，分別是客廳及浴室。提醒民眾在室內，必須注意保暖，不可輕忽。一旦出現胸悶、胸痛、喘、呼吸急促、心悸等五大症狀，應懷疑可能是心腦疾病引起，盡速就醫檢查，避免猝死。

★五大症狀 盡速就醫

「理論上，大家會覺得戶外是猝死的危險地點，殊不知，室內也是猝死的好發地點。」台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，猝死好發族群為，年齡大、三高，或是心衰竭、放置心臟支架、中風等心腦疾病患者。

★室內容易疏忽保暖

但氣溫降低時，這些患者都不敢外出，但為何醫院急診還是收治猝死病人？

林謂文說，戶外天冷，民眾會提高警覺多穿衣物，但室內時都穿輕薄的家居服，反而會覺得「不需要穿的太多、太厚重」而疏忽保暖，且在客廳、浴室常有對外窗，室溫容易起伏，當室溫降低會促進交感神經興奮，心跳加快，引起血管收縮、血壓上升、心悸，引發中風、心肌梗塞及猝死。

此外，猝死好發時間為清晨，主要受輻射冷卻影響，以凌晨室溫約攝氏14至17度，與棉被裡溫度約攝氏32至34度，相差至少10度以上，溫差很大，這時起床上廁所，沒有適度保暖，就可能猝死。

★獨居長者 高危險群

至於容易引起猝死的對象，除年齡大，或患有三高、心腦疾病者，甚至是獨居長者，或家中沒有保暖工具的人都可能發生。

林謂文提醒，民眾在家也應做好保暖，衣服可以多穿一點，也可以穿上毛襪，當出現胸悶、胸痛、喘、呼吸急促、心悸等症狀，應懷疑可能是心腦疾病引起，盡速就醫檢查，避免猝死。

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