材料（2-3人分）：

蝦仁10-12隻（依大小而定，去殼去腸泥）、彩椒（紅、黃、橙）各半顆切塊、小黃瓜1條切片、玉米筍6至8根切段、洋蔥1/4顆切小塊、蒜頭2瓣切末、薑切末、橄欖油或植物油適量。

調味料：

鹽1/2茶匙、胡椒粉少許、醬油1湯匙、米酒1湯匙（選用，去腥用）、糖1/2茶匙、高湯或水2湯匙

作法：

1.蝦子處理好後，用少許鹽、薑末和米酒醃10分鐘去腥。

2.所有蔬菜切好備用。

3.起鍋熱油，加入蒜末，用中火炒香。

4.放入蝦仁拌炒，至蝦仁轉紅且七分熟，盛出備用。

5.在同一鍋中加入洋蔥、玉米筍和彩椒拌炒約2分鐘，接著加入小黃瓜，略微翻炒。

6.倒入醬油、糖、胡椒粉和2湯匙高湯（或水），翻拌均勻。

7.最後加入剛剛炒好的蝦仁，一起翻炒均勻即可。

8.將炒好的菜盛入盤中，稍微整理擺盤，即可上桌。

小叮嚀：

1.如果想要更豐富的口感，可以加些腰果或杏仁片作為點綴。

2.偏重口味可以增加蠔油或辣椒醬調味。

冷凍蝦處理

如果購買的不是已經處理好的冷凍蝦仁，而是整盒冷凍蝦，也能透過簡單的解凍與清潔步驟輕鬆去除蝦殼與腸泥，還原蝦子的鮮嫩風味。以下為冷凍蝦的處理方法，協助掌廚者在料理前準備得更輕鬆又高效。

冷凍蝦建議用流水的方式解凍，比浸泡鹽水、前一天改放冷藏更新鮮：

1.將冷凍蝦放在密封塑膠袋中，確保袋子不漏水。

2.用流水的方式解凍蝦子間的大冰塊，過程約5至10分鐘，請注意不要用熱水解凍，會滋生細菌而且影響蝦子的口感。

3.解凍後，將蝦子用清水沖洗，去除表面的冰霜和雜質。

4.用牙籤挑出腸泥（黑線），可掐開蝦背第二節，從中間輕輕挑起黑線，沿著方向慢慢拉出。

5.若需要保留蝦子酥脆外殼炒得更香，可只去除頭部；如果需要完整剝殼，可先用剪刀剪去蝦鬚、蝦腳，再將剪刀叉進頭部下方，慢慢剪開薄膜，蝦殼便可輕輕剝除。

小叮嚀：

1.若保留蝦頭，可輕壓蝦頭，把多餘的液體擠出，避免腥味。

2.解凍後的蝦子應儘快使用，避免放置太久導致變質。

3.如果冷凍蝦聞起來有腥臭味，建議不要使用，可能已變質。





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2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

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