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封面故事／家有貓咪 6招護貓也護樹

編譯莊瑞萌
貓咪對家裡出現的新東西最敏感，隨時充滿好奇心。(圖／123RF)
貓咪對家裡出現的新東西最敏感，隨時充滿好奇心。(圖／123RF)

聖誕節快到了，屆時家家戶戶家中總少不了應景的聖誕樹。專家建議，以線固定聖誕樹或是充分利用柑橘類水果的氣味，可以減少家中寵物靠近並破壞聖誕樹的機會。

CNN報導，家中寵物特別是貓咪對家裡出現的新東西最是敏感，隨時充滿好奇心。當佳節腳步快到，民眾開始裝飾家裡時，家中喵星人肯定會注意到這些佳節才會出現的佈景與氣味，特別是帶有強烈氣味並掛滿小飾品的閃亮聖誕樹。為了防止好奇的喵星人靠近聖誕樹，以下一些額外預防措施，可以避免事後收拾的麻煩。

1.首先是確保聖誕樹牢牢固定。在開始裝飾聖誕樹之前，可以先將其牢固固定，這一點相當適合家中有愛跳躍貓咪的家庭。在聖誕樹後方牆上放幾個鉤子，鉤子不需太大，只要能防止樹木傾斜即可，並使用堅固透明釣魚線將聖誕樹固定在鉤子上。

家有小動物，要確保聖誕樹牢牢固定。(圖／123RF)
家有小動物，要確保聖誕樹牢牢固定。(圖／123RF)

2.保護裝飾品。為了避免珍貴的家中飾品被毀，盡可能將它們放在貓咪碰不到的地方，建議將比較便宜、較無紀念性的飾品放在樹的下方，甚至還可以考慮使用塑膠裝飾品，讓貓咪能把玩。

聖誕樹上的飾品，小心貓咪去抓。(圖／123RF)
聖誕樹上的飾品，小心貓咪去抓。(圖／123RF)

3.善用柑橘水果。因為貓咪討厭柑橘，因此避免牠們接近聖誕樹簡單的方法就是在樹下放置一些果皮，果皮散發的濃烈氣味能阻止好奇的貓咪靠近。

貓咪討厭柑橘，避免牠們接近聖誕樹簡單的方法就是在樹下放置一些果皮。(圖／123R...
貓咪討厭柑橘，避免牠們接近聖誕樹簡單的方法就是在樹下放置一些果皮。(圖／123RF)

4.使用純淨水。許多人建議在聖誕樹樹架的水中加入添加劑以保持樹木新鮮，但多數推薦的添加劑如果被寵物攝取可能會有危害。所以，確保聖誕樹架中裝的是100%的水，避免寵物誤食而就醫。話雖如此，從樹木滲出的油或松葉如果被寵物吃到也可能對寵物造成危險，因此最好使用樹裙圈、護頸或其他障礙物徹底阻止寵物靠近聖誕樹架。

5.降低吸引力。可以採取一些措施讓聖誕樹對貓咪沒有吸引力。使用多種香味產品有助於阻止貓咪靠近，散發香茅油的電線保護套可以確保貓咪不會去咬聖誕燈和電源線，而防咬噴霧則可讓牠們不會靠近較大商品。

6.準備噴水瓶。防止貓咪調皮的最有效方式之一是隨手準備一罐噴水瓶。如果其他方法都無效，這個經過驗證的方法總是能在佳節期間派上用場。如果看到貓咪在破壞聖誕樹，輕輕一噴就能解決問題。

貓咪對家裡出現的新東西最敏感，隨時充滿好奇心。(圖／123RF)
貓咪對家裡出現的新東西最敏感，隨時充滿好奇心。(圖／123RF)

寵物 聖誕節 釣魚

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