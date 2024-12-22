星座／獅子座財運不錯 天秤座幸福不遠
2024年12月22日至12月28日星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★☆☆☆
浮躁的情緒正侵襲你的靈魂，導致你無法用安定的心情去處理任何事情。與其硬碰硬勉強自己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：水瓶座
貴人星座：雙魚座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★☆☆☆
本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了還開心的替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的好壞，越是嘴巴抹了蜜的人你越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。
幸運色彩：豬肝紫
速配星座：天秤座
貴人星座：摩羯座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★☆☆
麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。
幸運色彩：月光藍
速配星座：牡羊座
貴人星座：摩羯座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★★☆
頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：巨蟹座
貴人星座：獅子座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★★★
好運在唱歌的一周，轉守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：金牛座
貴人星座：雙子座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★★☆☆
極具前瞻性的一周，你看事情都想得比較長遠，有不少事情都能被你預見，適合做一些長遠性的計畫，好為以後建橋鋪路。
幸運色彩：生態綠
速配星座：處女座
貴人星座：水瓶座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★★☆
本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資再搏一把，資產總額可望上升。
幸運色彩：淺蓮紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：處女座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★☆☆☆
本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低。乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情，較容易改善運氣。
幸運色彩：古銅色
速配星座：金牛座
貴人星座：射手座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★★★☆
良好的心態讓你這一周在為人處事上顯得特別成熟穩重，事業上勤勤懇懇，常得上司肯定；投資理財也收穫不少，注意做好理財計畫。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：射手座
貴人星座：摩羯座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★☆☆
你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調愈來愈快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。
幸運色彩：鑽石藍
速配星座：天蠍座
貴人星座：水瓶座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★☆☆☆☆
本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且愈往上走愈費勁。生活中的每一個方向你都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠你自己的力量。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：射手座
貴人星座：摩羯座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★☆☆☆
嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。
幸運色彩：草根白
速配星座：天秤座
貴人星座：射手座
【延伸閱讀】
上一則
封面故事／電影「隔壁的房間」也是雪飄落 在悲傷中發現愛
下一則
FB留言