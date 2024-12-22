星座／獅子座財運不錯 天秤座幸福不遠

2024年12月22日至12月28日星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

浮躁的情緒正侵襲你的靈魂，導致你無法用安定的心情去處理任何事情。與其硬碰硬勉強自己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了還開心的替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的好壞，越是嘴巴抹了蜜的人你越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。

幸運色彩：月光藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

好運在唱歌的一周，轉守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

極具前瞻性的一周，你看事情都想得比較長遠，有不少事情都能被你預見，適合做一些長遠性的計畫，好為以後建橋鋪路。

幸運色彩：生態綠

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資 再搏一把，資產總額可望上升。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低。乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情，較容易改善運氣。

幸運色彩：古銅色

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

良好的心態讓你這一周在為人處事上顯得特別成熟穩重，事業上勤勤懇懇，常得上司肯定；投資理財也收穫不少，注意做好理財計畫。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調愈來愈快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且愈往上走愈費勁。生活中的每一個方向你都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠你自己的力量。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。

幸運色彩：草根白

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

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