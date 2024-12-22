料理功夫／繽紛佳節 超吸睛派對點心

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江碧琪
彩虹琉璃果凍
彩虹琉璃果凍

彩虹琉璃果凍

果凍的口味多元，深受大人小孩所喜愛，以下這款果凍作法簡單，尤其是它豐富的顏色給人驚艷的感覺，也給節日帶來獨特的味道。

食材：

不同口味果凍粉4盒（每盒85克）、吉利丁粉2包（每包約7.5克）、煉奶300克、滾水3杯、冷開水3杯。

琉璃果凍食材
琉璃果凍食材

工具：

方形模具（9吋x9吋）、烘焙紙1張。

作法：

1.將各色果凍粉分別放入四個碗中，每碗倒入半杯滾水攪拌均勻，再倒入半冷水混合一下，放入冰箱冷藏2小時至凝固。

2.將方形模具底部鋪上烘焙紙防沾，再將冷藏好的各色果凍取出，切成大小不同形狀的塊狀，分散放入方形模具 中。

3.吉利丁粉加入1杯冷水混合一下，等5分鐘後，再加入1杯熱水和煉奶攪拌均勻，至無顆粒即可。

4.將調勻的煉奶水降溫，再倒入彩色果凍方形模具中，放入冰箱冷藏至凝固，約需3小時，即可倒扣出來，切割成塊狀食用。

小叮嚀：

1.可在模具內掃上一層薄的沙拉油防沾黏，代替烘焙紙。

2.一定要等煉奶水降溫後，才能倒入果凍方形模具中。

棉花糖果凍捲

棉花糖果凍卷
棉花糖果凍卷

可以使用任何喜歡的口味，每種色彩都要分開來做。如果要製作節日果凍捲，聖誕節就要選紅色和綠色。

食材：

果凍粉3盒（每盒85克）、熱水1.5杯、小型棉花糖4.5杯（約240g）。

工具：

方形模具8吋x8吋，保鮮膜一張。

棉花糖果凍卷食材
棉花糖果凍卷食材

作法:

1.把果凍粉倒入碗中，加入半杯熱水，攪拌均勻，加入1.5 杯（約80克）棉花糖混合一下。

2.再放入微波爐40秒，看到棉花糖漲起來就要取出，用手動打蛋器打至順滑，直到看不到棉花糖的顆粒。

3.在方形的盤底掃一層薄油防沾黏，再倒入混合好的液體，入冰箱冷藏1小時。

4.當果凍完全凝固後，用刀子在盤子內壁四周畫一圈脫模，然後用手慢慢的把果凍整片取出來。

5.把果凍片移至平面，白色朝上，從一邊捲向另一邊，成一圓柱形，封口朝下，用保鮮膜包緊，入冰箱冷藏20分鐘，使其定型才能切割。

6.其他的兩盒不同顔色的果凍，作法同。

小叮嚀：

1.當混合液冷卻後，棉花糖會浮在表層，形成一個單獨的色彩。

2.棉花糖不可煮太久，會導致棉花糖過度溶解於果凍中，影響成品。


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