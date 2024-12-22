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料理功夫／聖誕甜點 酥脆花生餅乾

劉若華

美國人傳統的聖誕大餐除了各式烤肉，尚有洋芋泥、蔬菜焙盤或生菜沙拉、圓麵包、飲料等等主、副食，而由於美國人嗜吃甜點，故甜點也必然在列，堪稱壓軸的角色，聖誕大餐也方能畫下圓滿的句點。餅乾為其一的甜點，製作分量往往多到直至春神降臨方能消化完。因花生醬為筆者家中常備品，故筆者多次以花生醬烤製花生餅乾，只是數量節制得多，以此材料分量可製作12塊餅乾。此款餅乾可口迷人香酥，非常適合作為聖誕甜點。喜愛吃餅乾的讀友們可根據此食譜加量製作。

材料：

雞蛋1顆、奶油1/2條、羅漢果糖粉（Powdered Monkfruit Sweetener）1/2杯、香草精1/4茶匙、烘焙用杏仁粉（Almond Flour）1又1/3杯、無鋁泡打粉2茶匙、無加糖含鹽花生醬5大匙。

酥脆花生餅乾材料
酥脆花生餅乾材料

作法：

1. 雞蛋去殼打散；奶油微波融化，與羅漢果糖粉和香草精放入一容器內攪打均勻。

2. 加入杏仁粉、泡打粉和花生醬混合揉成麵糰，再揉成直徑約3公分的條狀。

材料拌勻揉成粗條狀
材料拌勻揉成粗條狀

3. 切成2至3公分厚度的小段，放在鋪有烤紙的烤盤上。

4. 以手掌輕壓成約1公分厚度的圓形。

切成小段
切成小段

5. 送入已預熱至350℉烤箱中層，視厚薄度烤16至18分鐘，移出烤箱待涼後食用。

成功寶典：

1. 剛出爐的餅乾比較軟，放涼後才會變得酥脆。

2. 筆者使用的是暗色花生醬（Dark Roasted Peanut Butter），普通的淡色花生醬亦可選用。

3. 含顆粒或無顆粒的花生醬皆可選用。

4. 羅漢果糖粉甜度稍高，若是以普通的糖粉取代，則用量或需多一些，可於作法2嘗試甜度再予以調整。


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