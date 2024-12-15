封面故事／你看過瓊瑤小說？你聽過劉家昌的歌？

劉家昌(左)在事業上永留經典，晚年卻因家務事爭議不斷，和前妻甄珍、兒子章立衡(原名劉子千)的家產爭吵鬧上媒體版面。(本報資料照)

一個有趣的問答與現象。

在瓊瑤 離世之後，問50~70歲的台灣女性，「你看過瓊瑤的小說嗎？」幾乎每個人都答「當然看過。」但問同年齡的男性，不少人回答「一本都沒看過」。

換一個名人。

在劉家昌 離世之後，問50~70歲的台灣女性，「你聽過劉家昌的歌嗎？」幾乎每個人都答「當然聽過，還會唱呢。」哼幾句來聽聽，「時光一逝永不回 往事只能回味…」多能哼出這兩句。再問同年齡的男性，幾乎也回答「當然聽過」。

一樣的流行文化，對男女性的影響大不同，不只是因傳播工具不同，這其中在男女性對愛情與自由的追求和想像也大不同。

音樂人劉家昌是12月2日癌逝，作家瓊瑤則是4日離世，兩人生前多有合作，像是劉家昌過去就以瓊瑤的電影主題曲「月滿西樓」打響知名度，因而獲得「鬼才」美譽。

劉家昌為瓊瑤的電影「月滿西樓」作曲，創作了他的第一首主題曲「月滿西樓」。1970年，劉家昌以一曲「往事只能回味」創下唱片界百萬銷售的紀錄。後與瓊瑤多次合作，為瓊瑤的電影譜寫電影插曲和配樂。

截至2010年，劉家昌在50年的音樂創作生涯中創作了2500多首歌曲，不僅留下無數經典，同時也是「巨星推手」。尤雅、鄧麗君、江惠、千百惠、鳳飛飛、費玉清、甄妮等歌手都唱過劉家昌的歌。

劉家昌和瓊瑤透過音樂、文字和影視作品創造了一個時代，他們的離去，象徵一個時代的結束，但留下的美好回憶將長存。