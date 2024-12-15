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美國現象／國內消費疲軟 紅酒銷售業績續下滑

記者啟鉻
從事葡萄酒貿易華人業者表示，Wine Country出產的紅酒主要還是提供美國國內大眾消費。(記者啟鉻／攝影)
從事葡萄酒貿易華人業者表示，Wine Country出產的紅酒主要還是提供美國國內大眾消費。(記者啟鉻／攝影)

南加河濱郡著名酒鄉多家酒莊近來集中出售，創下歷史新高。當地地產界人士表示，目前經營比較好的酒莊在提供服務項目方面做得更加完善。但從事紅酒貿易的華人業者認為，近年來美國國內紅酒消費市場也趨疲弱，進而使一些酒莊紅酒銷售業績下滑。

在南加內陸從事多年地產經紀業務的Naomi Hsian表示，靠近主要街道的酒莊Europa Village經營一直很好，也很活躍。一方面這家酒莊利用EB-5投資移民項目籌集資金，其中不少股東是華人投資者。該酒莊通過EB-5計畫，積極擴大住宅、酒店、酒莊及活動空間開發。

此外，經營者致力開發各項服務項目，比如除了酒莊品酒室，還提供餐飲、住宿，及婚禮與其他活動體驗，還有各種導覽活動等。其實，光靠品酒項目，酒莊是不賺錢的。還有就是吸納會員，利用會員網絡銷售紅酒。她認為，要出售的酒莊多數都是經營不善的，在市場開發方面也不得力；同時這些酒莊都位於偏遠地帶，如果市場開發不足，當然經營肯定要受到影響，甚至無法繼續運營。

從事高檔紅酒貿易的華商徐凱文指出，河濱酒鄉出產的葡萄酒都不是什麼大牌，甚至無法迎合中國國內中檔酒吧的消費者。所以這裡的紅酒只能提供美國國內一些大眾酒吧消費。疫情後消費下滑，部分酒莊生意不佳，主要還是美國國內市場造成的。▪

圖為一家酒莊推出的連心鎖項目。（記者啟鉻／攝影）
圖為一家酒莊推出的連心鎖項目。（記者啟鉻／攝影）

投資 南加 華人

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