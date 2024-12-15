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百科／失蹤新聞案例1 緬因州14歲女走進樹林後消失

記者胡玉立

聯邦調查局 (FBI) 波士頓分局為了找到一名緬因州14歲失蹤少女的下落，懸賞1萬5000元。失蹤少女名叫史蒂芬妮·達姆龍 (Stefanie Damron)，家住緬因州新瑞典(New Sweden)，她家人向警方報案表示，她是在9月24日失蹤。

當局表示，為尋找史蒂芬妮的蹤影，聯邦調查局一直在與緬因州警方合作；她最後一次被人看到時，是走出家門，走進附近的樹林。當局描述史蒂芬妮為白人女性，綠色眼睛和齊肩棕髮，身高約5呎，體重約130磅。她失蹤時，身穿藍色牛仔褲、藍色長袖襯衫和黑色哈雷戴維森(Harley Davidson)登山靴。

當局表示，史蒂芬妮接受在家教育，接觸社群媒體機會有限。

聯邦調查局12月初宣布懸賞獎金表示，「儘管緬因州林漁服務處(Maine Warden Service)和緬因州警察進行了廣泛調查，包括查詢社區和影片搜索、利用警犬廣泛逐區搜索，史蒂芬妮仍然下落不明。」

FBI波士頓分部特工科恩(Jodi Cohen)表示，聯邦調查局希望透過提供1萬5000元獎勵，「激勵任何握有史蒂芬妮下落信息的人挺身而出」。

科恩說：「史蒂芬妮的家人迫切想知道她人在何方，我們全力幫助我們的執法合作夥伴，盡一切調查資源找到她和帶她回家。」

當局表示，調查人員已進行數十次訪談，對緬因州、美國各地和加拿大的潛在線索進行追蹤。緬因州警官羅斯(William Ross) 表示：「為了找到她，無論多小的線索，我們都會全力追查。大家的舉報可能是解決此案關鍵。」

執法部門呼籲民眾在社群媒體分享史蒂芬妮失蹤人口海報：https://www.fbi.gov/wanted/kidnap/stefanie-damron。有她下落的人請致電緬因州警察局：1-800-824-2261或207-532-5400，或聯繫聯邦調查局：1-800-CALL-FBI；也可透過tips.fbi.gov線上提交線索。

緬因州 FBI 社群媒體

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