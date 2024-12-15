星座／牡羊座熱情充斥 雙子座好運不斷

2024年12月15日至12月21日星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★★

被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做到輕鬆自如地去應對。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姐或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到了蘿莉與正太們的喜愛，這將是你與小輩們互動的好時機。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交托你的使命將一併來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

這一周會感覺過得特別快，但絕不是因為快樂的時光讓你感到短暫，而是因為原本計劃的事情沒幾個能按時完成。與其事後焦急，還不如事前就做好時間管理，防止時間被白白浪費。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

幸運色彩：梅子青

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

如果你先前有考慮開始一段新的旅程，可以在本周翻開新的篇章。在希望與自信的正能量下，你將會踏出邁向成功的第一步。

幸運色彩：生態綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

本周你常常扮演情緒失控者的角色，幼稚的舉動會讓形象大打折扣。凡事盡量避免感情用事，以免和他人發生衝突。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

本周你會獲得「良好心態」這枚致勝法寶，哪怕會遇到一些讓人感到懊惱的麻煩事，你也能順利克服過去，最終為生活留下精彩。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

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