星座／牡羊座熱情充斥 雙子座好運不斷
2024年12月15日至12月21日星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★★★★
被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。
幸運色彩：茄皮紫
速配星座：牡羊座
貴人星座：獅子座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★☆☆☆☆
氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。
幸運色彩：牡蠣白
速配星座：獅子座
貴人星座：射手座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★★☆
舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做到輕鬆自如地去應對。
幸運色彩：火焰紅
速配星座：金牛座
貴人星座：天秤座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★☆☆
本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姐或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到了蘿莉與正太們的喜愛，這將是你與小輩們互動的好時機。
幸運色彩：豬肝紫
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★☆☆☆
沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交托你的使命將一併來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。
幸運色彩：稻草黃
速配星座：雙子座
貴人星座：天蠍座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★★★☆
愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。
幸運色彩：鑽石藍
速配星座：雙子座
貴人星座：天蠍座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★☆☆
運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。
幸運色彩：墨玉綠
速配星座：獅子座
貴人星座：射手座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★☆☆☆
這一周會感覺過得特別快，但絕不是因為快樂的時光讓你感到短暫，而是因為原本計劃的事情沒幾個能按時完成。與其事後焦急，還不如事前就做好時間管理，防止時間被白白浪費。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：金牛座
貴人星座：雙子座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★☆☆☆
玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。
幸運色彩：梅子青
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★☆☆
如果你先前有考慮開始一段新的旅程，可以在本周翻開新的篇章。在希望與自信的正能量下，你將會踏出邁向成功的第一步。
幸運色彩：生態綠
速配星座：摩羯座
貴人星座：水瓶座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★★☆☆
本周你常常扮演情緒失控者的角色，幼稚的舉動會讓形象大打折扣。凡事盡量避免感情用事，以免和他人發生衝突。
幸運色彩：翡翠綠
速配星座：天秤座
貴人星座：水瓶座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★★☆
本周你會獲得「良好心態」這枚致勝法寶，哪怕會遇到一些讓人感到懊惱的麻煩事，你也能順利克服過去，最終為生活留下精彩。
幸運色彩：璀璨紫
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
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