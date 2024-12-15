大仁說財經／川普加關稅恐傷人傷己 酒品難逃漲價

川普的關稅計畫將讓墨西哥進口的龍舌蘭酒價格上揚。(路透)

啤酒和烈酒或許可以抵禦經濟衰退，但肯定不能抵禦關稅 。

如果總統當選人川普落實對加拿大 和墨西哥 的所有進口商品徵收25%關稅，結果將是對一些美國最受歡迎酒品的嚴厲處罰，更不用說美國第一大啤酒品牌Modelo了。

部分企業主已經開始囤積這些頗受歡迎的酒品，特別是只能在墨西哥生產的龍舌蘭酒，並採取其他行動來避免潛在的價格上漲。然而，產業領導者和分析師表示，消費者最終仍將不得不支付更多費用。

為酒精飲料產業提供諮詢和分析服務的Bump Williams Consulting總裁威廉斯(Dave Williams)表示：「很多這樣的公司、尤其是規模較小的業者，除了轉嫁這些成本外別無選擇。而且很不幸的是，這種情況會慢慢蔓延」。

龍舌蘭酒、啤酒 受衝擊

即使對於業內最大公司來說，情況也可能如此。富國銀行股票分析師卡瑞(Chris Carey)表示，從墨西哥進口的Modelo和Corona啤酒以及Casa Noble龍舌蘭酒的Constellation Brands成本，可能會根據川普提議的16%關稅，因而不得不將價格提高約4.5 %。

現階段，關稅從技術上講仍然只是說說而已，還有大量的警告和條件。但威廉斯表示，如果對美國兩個最大貿易夥伴徵收高額關稅，這對美國產業將是一個打擊，因為美國仍在承受近期貿易戰、流行病、供應鏈中斷和全球抗通膨鬥爭的影響。

在新澤西州梅圖琴市頗受歡迎的墨西哥餐廳兼龍舌蘭酒吧Meximodo，這些安排已經在進行中。去年開業的Meximodo是金氏紀錄擁有最多龍舌蘭烈酒品種的商家，其龍舌蘭酒、梅斯卡爾酒和龍舌蘭烈酒的收藏共有1033瓶。

對於一家大量從事龍舌蘭酒貿易並提供以墨西哥獨特食材為特色的正宗菜餚的企業來說，25%的關稅可能是一個沉重的負擔。但Meximodo占地面積相對較大，達到7000平方英尺，是Le Malt Hospitality Group旗下經營的六家餐廳之一，Le Malt北美資深副總裁平吉托爾(TJ Pingitore)表示，該集團正在採取措施限制價格上漲。

他說，Le Malt大力依賴科技來提高庫存、營運、會計、原料採購和分配的效率，「隨著我們愈來愈收緊控制，這一切實際上都會發揮作用，因此，如果我們真的遇到20%或30%的關稅，最終客戶可能只會承擔其中一小部分」。

增加庫存 以抵抗關稅

該公司還在實施另一項技術含量較低的預防策略：充實庫存。

Le Malt不知道關稅是否會真的到來，該公司創始人兼執行長亞伯洛爾(Saurabh Abrol)指出，「但25%的關稅肯定會影響從紐約港進口的定價。」

因此，為了以防萬一，亞布洛爾和他的團隊將訂單數量增加了兩倍，從1萬2000瓶增加到3萬6000瓶。他說：「我們不想冒險。」

今年稍早時，墨西哥取代中國成為美國最大的產品出口國。雖然汽車、石油和電腦晶片是美國從該國進口的主要產品之一，但近年來啤酒和酒精的排名迅速上升。

根據國際貿易管理局的數據，2023年美國從墨西哥進口了價值56.9億美元的啤酒和價值48.1億美元的酒精。這兩個類別合計是去年墨西哥第十大進口商品，較2017年大幅增加126%。

根據美國蒸餾酒委員會資料，美國去年從加拿大進口了價值54.3億美元的酒精，其中包括價值2億美元的威士忌。

但蒸餾酒委員會主席兼執行長史旺格(Chris Swonger)表示，面臨風險的不僅是愈來愈受歡迎的進口產品，「在可能對進口烈酒徵收關稅時，通常的自然反應是另一國政府相對上也對類似的相關產品徵收關稅。」

根據蒸餾酒理事會的數據，2023年加拿大是美國烈酒第二大出口市場，墨西哥則是美國烈酒第三大出口市場。

在某些情況下，即使是不相關的關稅也會產生負面後果。史旺格指出，歐盟在2018年對美國威士忌徵收25%的報復性關稅，以回應美國對鋼鐵和鋁徵收的關稅。

因此，2018年至2021年間，美國對歐盟的威士忌出口下降了20%。直到後來報復性關稅取消後，美國出口至歐盟的威士忌由4.4億美元飆升至2023年22億美元的新高。

小型企業 獲利拉警報

啤酒協會聯邦事務高級總監馬里西克(Katie Marisic)表示，即使某些產品被排除在外，一些關稅決策也可能會影響美國的啤酒和烈酒企業，尤其是小型企業。啤酒協會是小型獨立精釀啤酒商的貿易協會。

她指出，「有超過9900家小型獨立啤酒廠；直接創造近19萬個就業機會，而且精釀啤酒是完全美國本土製造的產品。它不能在其他地方生產，但這並不能完全免受這些關稅的影響」。