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醫藥／吃「屎」治病？微菌叢植入重建腸道健康

李青縈
臨床上極難對付的「困難梭菌」，以微菌叢植入的方法治療，可獲得高治癒率。此為示意圖。(本報資料照片)
臨床上極難對付的「困難梭菌」，以微菌叢植入的方法治療，可獲得高治癒率。此為示意圖。(本報資料照片)

人類的腸道系統內共生著數以兆計的腸道細菌，與人體的營養、代謝、免疫等機能息息相關，醫師說，許多疾病都恐與腸道細菌的改變有相關性；臨床上極難對付的「困難梭菌」，以傳統的抗生素方式治療，治療失敗或復發的機率相當高，若以微菌叢植入的方法治療，則可獲得高治癒率。

「微菌叢治療是一個極具前瞻性的新興治療方式」，台北榮總內科部肝膽胃腸科主任羅景全說，合格糞便捐贈後，製成102份的口服膠囊或糞便微菌叢植入物，為40位難治型或反覆困難梭菌感染的病人執行腸道微菌叢植入治療，成功率高達97.5%。

羅景全表示，微菌叢植入治療是重建腸道細菌多樣性的一種重要治療方式。

除了針對困難梭菌外，對於其他如發炎性腸道疾病、抗藥性微生物、肥胖症、神經精神異常、代謝性疾病等可能與腸道微菌叢相關疾病的研究正在進行中，或許可以成為下一批適用此種療法的適應症。

北榮微菌叢治療團隊，用極嚴謹的捐贈篩檢流程、完善的微菌叢製備保存，以及高成功率、高安全性的微菌叢植入治療成果，並且獲得了知名期刊「歐洲臨床微生物學和傳染病」（European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases）的刊載。

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