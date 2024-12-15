養生／地中海飲食有效降低血脂

避免膽固醇過高，營養專家建議民眾應避免全脂乳製品、紅肉、加工食品和反式脂肪。(美聯社)

近年來，心血管疾病 成為健康殺手，心血管疾病又往往與「三高 」（高血壓 、高血糖、高血脂）密切相關。「三高」中，「高血脂」占比最高。對抗高血脂，飲食至為重要。台灣陽明交通大學附設醫院營養師陳玉婷指出，雖然高血脂主要是高膽固醇與高三酸甘油脂，但日常飲食中更應該注意的其實是飽和脂肪與反式脂肪。

三酸甘油脂高 吃惹的禍

攤開健康檢查報告，高血脂的欄目中通常有「膽固醇」和「三酸甘油脂」兩項。膽固醇其實是人體不可缺少的物質，肝臟也會自行製造，由於儲存在血管中，過高會導致動脈粥狀硬化等風險

血液中的第二種脂肪──三酸甘油脂，則是人體攝入多餘脂肪酸時，儲存在血管內的後備脂肪。三酸甘油脂過高，除了先天基因缺陷，很大程度來自攝取過多熱量，數值過高可能造成胰臟炎。

陳玉婷指出，要對抗高膽固醇，飲食中更應該注意的其實是飽和脂肪與反式脂肪。從食物中攝取的膽固醇畢竟只占30%左右，剩下由肝臟製造的膽固醇，則與上述兩種脂肪酸有密切的連動關係。近年越來越多研究指出，減少攝入飽和脂肪與反式脂肪，能更有效降低血脂。

飽和脂肪常見於紅肉類如豬牛羊肉，以及蛋、全脂乳製品。陳玉婷說，從做菜用的豬油，到一般常食用的臘肉、香腸、培根等紅肉製品，都含有高量的飽和脂肪，有高血脂疑慮的民眾最好減少攝取。

飽和脂肪之外，也要小心反式脂肪。反式脂肪是不飽和脂肪酸的一種，陳玉婷表示，反式脂肪常出現在糕餅零食等加工食品中，奶油、奶精和油炸物也是高危險區。

除了以上兩種脂肪，陳玉婷也建議民眾盡量少食用高膽固醇含量的食物，常見有內臟類、蟹黃、魚蝦類的卵，以豬肝為例，每100克就含260毫克膽固醇，紅蟳蟹黃的膽固醇含量高達每100公克296毫克。

至於降低三酸甘油脂的方式則相對單純：降低熱量攝取。常見的高熱量食品包含精緻甜食、含糖飲料、紅肉類、酒精等等。

維持正常作息 至關重要

陳玉婷表示，有高血脂疑慮的民眾可以嘗試「地中海飲食」，多攝取蔬果類，少吃紅肉、多吃白肉，用植物油代替動物油。蔬果類提供的纖維、尤其是水溶性纖維有利於分泌膽汁，肝臟就會代償性的消耗膽固醇，有效降低血脂，可以從蘋果、香蕉、橘子等蔬果中選擇。

蛋白質補充方面，陳玉婷建議以白肉為主，常見的魚類如鮭魚、鮪魚、鯖魚等都能幫助增加好膽固醇，不過要注意的是，要攝取魚類的肉，而非內臟或卵。除了肉食，黃豆也是非常好的抗膽固醇食物，豆腐、豆漿、味噌等都能提供蛋白質，且不含飽和脂肪與膽固醇。