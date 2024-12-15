料理功夫／青綠早晨 多士2吃

材料 (2人份)

厚麵包 4片、酪梨（牛油果）1個、切達起司100克、青蔥粒半碗、橄欖油1茶匙、黑椒末與鹽少許。

酪梨多士

作法：

1.取一小鍋慢火加熱，加少許橄欖油，把四片厚麵包煎成香酥多士，備用。

2.酪梨切半，用湯匙刮出果肉放在碗中，再用叉子壓成醬。

3.加橄欖油半茶匙、少許鹽和黑胡椒拌匀，抹在厚多士上即成。

芝士青葱多士

作法：

1. 鍋子用慢火加熱，放進切達起司，待融化後，即放青蔥粒炒匀，即關火。

2. 將青蔥芝士均勻抹在厚多士，即成。

小叮嚀：

1. 這款早餐必須先做酪梨多士，因芝士青蔥多士必須趁熱即吃，芝士才有拉絲效果，格外味美。

2. 麵包建議用麵包機自製，睡前調較好程式，睡醒即滿室新鮮麵包香，比店鋪買的麵包更新鮮和健康。

3.酪梨選深色和軟的，較易壓成醬。芝士選切達口味較濃郁，和蔥香是絕配。

4. 這款早餐包含碳水化合物、蛋白質和纖維素，營養均衡，青綠色更是讓人心曠神怡，配一杯手沖咖啡 ，開始幸福滿載的一天。





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