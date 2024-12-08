醫師的話／新年度有哪些醫療創新技術

人工智能可以很正確的輔助大腸鏡做檢查。（圖/123RF）

對於致力於提供一流護理專業的科研人員來說，隨時隨地保持領先的疾病對抗技術最重要。隨著2025年的來臨，一些被認為嘆為觀止的突破性醫療創新和技術，將成為醫療領域中的不可少的一環。這些新的醫療服務很顯然將幫助人們生活的更好更健康。

Q1：最重要的醫療技術是什麼？

A1：最新的醫療技術有許多，其中最重要的一個就是3D列印；目前這項技術正在開創醫療創新的新時代，應用範圍已經從隨需要而個人訂製的義肢，擴大到製作依手術規畫的複雜器官。3D印製的器官有的時候比捐贈的器官更好用，實際說來，就是創建依患者需要的專用義器官。在植入之後，可以增強對義器官的接收性並縮短恢復時間。

Q2：癌症 淋巴球的檢驗非常困難，這方面是否有突破？

A2：在檢驗癌症方面，不論是哪種癌症，通常需要在癌症手術的時候切除額外的周邊組織，比如說淋巴結來確定是否有轉移。這是一種相當耗時間又有挑戰性的技術，而且淋巴結還常常被遺漏。

目前一種名為inVision的新型影像系統，是使用短波紅外線光來檢測 淋巴組織。根據一項針對約100名患者的跟蹤研究中，發現至少4%先前被醫生忽視的淋巴結。

Q3：大腸鏡檢測方面的新技術？

A3：根據美國癌症協會的統計，將有15萬人被診斷出患有大腸癌，其中有5300人會死亡。若是在做大腸鏡檢查時，透過早期發現癌前病變並切除的話，便能降低未來腫瘤發生率的42%。

傳統的大腸鏡檢測，幾乎完全依賴醫生的眼睛，但是結腸內膜構造並非平坦，某些類型的異常生長常常會被忽視。目前美國首個人工智能(GI Genius)，可以很正確的輔助大腸鏡做檢查。有助於將遺漏息肉的機率降低50%。這種裝置有高清視訊影像，根據顯示器上的方框中顯示出的潛在紅點，可以提高診斷的正確性和患者的治療效果，這種裝置特別有助於腸胃科病學家容易遺漏掉的微小的腺瘤癌前病變。

Q4：攝護腺癌治療的新療法？

A4：一種針對轉移性前列腺癌的新療法，已經證明可以直接向前列腺腫瘤細胞輻射，而不會傷害周圍的健康組織。這一種治療診斷的癌症治療方法，透過掃描來辨識癌症的位置，然後釋放輻射在目標癌細胞上進行治療，接受這種治療方法的患者總生存率，比其他方法治療要增長許多。

Q5：在腦中風方面出現令人驚訝的微創束旁手術？

A5：在身體所有器官中，沒有比大腦更敏感的了。出血性中風之後，每一分鐘都會帶來更多無可挽回的傷害，特別是血液凝塊能壓碎脆弱的組織和細胞，有時凝血塊可能有網球那麼大，可以想像在大腦中產生的巨大壓力。根據新的微創束旁手術(MIPS)，醫療者首先用腦部掃描來繪製患者的出血路線圖，再放大成像的引導下，再用brain path的細鉛筆形裝置，沿著大腦皺折前行；這種裝置輕輕推開大腦區域之間的白質壓力區，然後再插入一種微妙工具吸出已經變成橡膠一樣血凝瑰。

根據新英格蘭醫學雜誌的報導，病人進來時無法說話和行走，幾乎處於昏迷狀態，都需要人工呼吸器，但是接受治療之後，可以行走、說話並恢復正常生活。

Q6：治療糖尿病神經病變的新方法？

A6：糖尿病神經病變是一種在患有糖尿病時可能發生的神經損傷，高血糖(葡萄糖)會傷害全身的神經，糖尿病神經病變最常損害腿部和足部的神經。

這種情況最常影響腿和腳。對某些人來說，症狀很輕微；對某些人來說，症狀可能是痛苦的、失能的，甚至是致命的。美國每年有超過20萬例病例，治療可能有所幫助，但這種情況無法治愈。

美國藥品管制局已經批准了一種脊髓刺激治療器(SCS)， 這是一種有植入皮下的小型脈衝產生器和放置在脊椎神經附近的兩根導線組成，這種裝置在向神經發生輕微的電流來紓解疼痛。根據一項大型研究，76%的患者脊椎接受輕微電信之後，六個月後疼痛改善50%以上；另外的研究發現，接受SCS治療的患者在三個月時疼痛明顯減輕，而且持續減輕到12個月。

Q7：偵測早期足部潰爛的智慧墊？

A7：這種智慧墊，顧名思義是可以幫助和早期發現糖尿病人，足部潰爛和其他足部問題，原來是這種腳墊可以感知腳底的溫度變化，通常是緩慢潰爛、感染或者截肢風險增加的警訊。根據研究發現，這種墊子可以在糖尿病人足部潰爛截肢出現前五周，檢測到溫度的變化。

Q8：在藥物方面，有哪些突破呢？

A8：1，Donanemab，這是FDA今年7月才批准的減緩減緩阿茲海默症 的新藥，這是一種非常神奇的免疫治療藥物，每個月注射一次，能夠引導人體的免疫系統識別並去除大腦中積壓的澱粉樣蛋白。眾所周知，阿茲海默症患者大腦中所形成的澱粉樣蛋白就是致病的原因。根據大規模的研究，這種藥物可以減緩阿茲海默症的進展，而且幫助患者自主獨立和參與日常生活。

2，Rinvoq，這是FDA批准的第一個治療克隆氏症(Croh's disease)的藥物，效用在阻斷引起發炎的酵素。50%的患者對其他治療沒有反應的時候服用這種藥物，在三個月之後病情得到緩解。

3，Vibrant，這是一種震動性的膠囊，吞嚥之後可以穿過胃、十二指腸而到大腸。吞嚥之前被激活，大約在吞嚥之後約15小時開始震動，等到達結腸的時候震動會刺激結腸細胞觸發蠕動，大腸肌肉收縮就能順利解決便秘的問題。有些人便秘很嚴重，而且對其他的糞便軟化劑或者是利便藥物不起作用，如Dulcolax、correct和senokot，那麼嘗試這種Vibrant藥物，會感覺腸道受到擠壓，而蠕動排便。

(大華府地區執業醫師)