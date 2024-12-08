周日動動腦／愛德華茲因發明什麼技術而獲得諾貝爾醫學獎？
下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?
1.自1947以來，哪個國家在每年12月都會贈送聖誕樹給英國，以感謝二戰時的幫助？
2.瑞秋.卡爾森女士(Rachel Carlson)在1962年出版的哪本書，被視為美國環保運動的開端？
3.梵蒂岡的西斯汀小堂以米開朗基羅所繪的兩個壁畫作品聞名，是哪兩個？
4.尼泊爾首都加德滿都全市有寺廟2700多座，其中一座與市名的由來有關。此廟是？
5.在《千與千尋》(另譯《神隱少女》)電影中，白龍帶著千尋去找她的父母時，穿過一大片什麼植物？
6.2010年獲得諾貝爾生理醫學獎的愛德華茲(Robert Edward)是因發明什麼技術而得獎？
7.成語「馬革裹屍」可溯源於漢代的某位伏波將軍(武官名)，該將軍是何人？
8.哪一位中國古人看到老婆張腿席地而坐，深覺不雅無禮，憤而想要休妻？
9.唐代京城習俗，凡送遠客出了長安東面的灞橋，會折哪種植物相贈？
10.中國古代的消暑冰品中，以唐宋時期的哪兩種最像現今的冰淇淋？
答案：1.挪威 2.寂靜的春天 3.創世紀、最後的審判 4.獨木廟 5.夾竹桃 6.試管嬰兒 7.馬援 8.孟子 9.柳枝 10.酥山、乳糖真雪
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