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醫藥／喉頭有異物感、火燒心…遠離胃食道逆流危險因子

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長期胃食道逆流可能增加食道潰瘍、食道癌的風險，恐引起多種併發症。(圖／123RF)
長期胃食道逆流可能增加食道潰瘍、食道癌的風險，恐引起多種併發症。(圖／123RF)

一名50歲女性，經常感到食道有灼熱感、胸悶、吃東西易有食物卡住，近期進食後胸悶情況更嚴重，喝水還發生食道痙攣，吃了各種胃藥都沒有效果，經胃鏡檢查發現，食道黏膜偏白輕微發炎，確診為胃食道逆流，醫師研判患者食道黏膜較敏感，即使吃制酸劑效果也不佳，改用食道黏膜保護劑後，症狀終於改善。

 一名60歲男性，因胸悶、飯後飽脹感、睡前胃酸逆流嚴重，即使以枕頭將頭墊高，仍難以入眠而就醫，胃鏡檢查發現為賁門鬆弛引起的胃食道逆流，服用制酸劑後症狀改善。

台灣書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，胃食道逆流常見症狀，包括喉頭有異物感、胸悶、吞嚥困難、火燒心、嘔酸、慢性咳嗽等，倘胃酸逆流到口腔，還可能會出現口腔異味、牙齒敏感、牙齒酸蝕等情況。

長期胃食道逆流可能增加食道潰瘍、食道癌的風險，恐引起多種併發症，包括食道炎、食道狹窄和巴雷斯特食道症，以及鼻炎、鼻竇炎、咽喉炎、氣喘、支氣管炎、肺炎、睡眠呼吸中止，蛀牙、牙周病，尤其食道癌在胃食道逆流患者中，發生率比一般人高達30至40倍。

邱展賢說，胃食道逆流發生原因，分別為食道蠕動異常、食道輕微發炎造成食道黏膜敏感、賁門鬆弛等3大類。

1.食道蠕動異常

食道蠕動異常者會覺得食物卡在喉嚨，持續有異物感、胸悶。邱展賢說，發生原因與交感神經和副交感神經有關，氣候的變化、壓力、情緒不穩等都容易引起，因此在天氣炎熱或是寒冷時症狀會更加明顯，生活、工作、課業壓力增加，也會加重症狀，一般使用促進食道蠕動藥物治療。

2.食道輕微發炎

食道輕微發炎造成食道黏膜敏感者，因為食道沒有保護層，被胃酸侵蝕時就會發炎，喝水、飲食刺激下容易感覺不適，除了服用食道黏膜保護劑外，還要配合飲食調整，避免食用刺激性的食物、飲品。

3.賁門鬆弛

賁門鬆弛引起胃食道逆流者與生活習慣有關，邱展賢表示，經常暴飲暴食、吃飯速度快，或是體重過重都容易引發，治療上使用藥物外，調整生活習慣及適度減重，才能改善並且避免反覆發作。

邱展賢建議，要改善胃食道逆流，除配合醫師開立口服藥治療外，生活、飲食習慣也要做調整，包括戒菸戒酒、過重者減輕體重、睡前2至3小時避免吃東西、睡覺時床頭枕頭墊高、避免穿緊身衣物，飲食要少吃油炸、酸、辣等刺激性食物，避免快速進食，少喝含咖啡因的飲料、三餐避免吃太飽。倘持續發生胃食道逆流症狀，應儘早就醫治療，以免延誤治療時機。

胃食道逆流5大危險因子 製表／許政榆
胃食道逆流5大危險因子 製表／許政榆

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