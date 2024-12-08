星座／雙子座財富豐收 金牛座桃花運佳
2024年12月8日至12月14日星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★★☆☆
這周你會感受到較大的生活壓力。親愛的，別什麼困難都試圖自己一個人去扛，要相信戀人、家人、朋友能給你提供支撐，讓你應對麻煩時變得輕鬆簡單。
幸運色彩：象牙白
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★★☆
事業可推動你桃花運的一周。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係可結識到情投意合的異性。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：巨蟹座
貴人星座：獅子座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★★★
唱響豐收之歌的一周，不僅愛情、工作學習、財富上有實質性的收穫，內心也有機會得到充實，滿足感十足。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★☆☆☆☆
本周你會遇到一些碰也不得、罵也不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶。運用智慧，相信你能擺平這些煩惱。
幸運色彩：瑪瑙黑
速配星座：處女座
貴人星座：摩羯座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★☆☆
等待是你這周最常見的狀態，然而這是上天在磨練你的耐性。所以，當戀人約會遲到、上司遲遲不確定方案、乘車排隊時，不要有太多的抱怨。
幸運色彩：琥珀棕
速配星座：牡羊座
貴人星座：處女座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★☆☆☆
浮躁的情緒正侵襲你的靈魂，導致你無法用安定的心情去處理任何事情。與其硬碰硬勉強自己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：雙子座
貴人星座：雙魚座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★☆☆
自我倔強情緒瀰漫，讓你的人緣出現滑坡。愛情中會有諸多不順，工作中的助力也明顯不足，但財運方面你倒是有力量躲避一些風險。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：處女座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★★☆
好運降臨，你的愛情世界也將釋放出新的光彩；工作效率較高，許多事都能超前完成；理財有方，可以確保收支都會在你的掌控之內。
幸運色彩：珊瑚橙
速配星座：金牛座
貴人星座：水瓶座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★☆☆☆
可以拿下奧斯卡最佳演技獎的一周。明明生活中會遇到一些不愉快的事，但你不會表露出來，好讓家人、戀人安心。需要提醒你的是，若太過壓抑情緒，對你的健康會很不利。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：巨蟹座
貴人星座：獅子座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★★☆
從瑣事中能找到自己的新價值。工作任務有點多，但沒有完成不了的事，只要你認真去做就能漂亮交差。投資不要盲目跟風，理財才是本周的重點。
幸運色彩：太空銀
速配星座：天蠍座
貴人星座：水瓶座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★★☆☆
「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更享受一個人的時光。可望透過旅行的方式脫離世俗與現實壓力。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：雙子座
貴人星座：雙魚座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★☆☆
為生活添加一些樂趣的想法會影響你一整周，你會為此做一些新的改變，可能是調整約會的方式，也可能是安排一些社交聚會。
幸運色彩：珊瑚橙
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
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