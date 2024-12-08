料理功夫／岩漿燕麥布丁

岩漿燕麥布丁

燕麥屬於粗糧之一，具有很高的營養價值和健康效益，它可以維持血糖平穩、促進腸道蠕動，並可延緩衰老、預防慢性疾病，好處多多。因此用燕麥來做甜點，更符合現今的飲食習慣。以下的食譜 可做約6個小型布丁。

食材：

牛奶 1.5杯、燕麥1/2杯、熟南瓜泥1/4杯、白糖3湯匙、蛋黃2顆、玉米粉1湯匙。

配料：

半甜小型巧克力豆60粒、白芝麻適量、蛋黃液1顆。

工具：

紙模6個、瑪芬圓模。

岩漿燕麥布丁食材

作法：

1.將燕麥倒入攪拌機中打成粉狀，然後將牛奶和燕麥粉混合均勻，泡15分鐘備用。

2.取一深鍋放入所有食材，開中小火慢慢熬煮，至濃稠的燕麥糊，需時約8至10分鐘。

3.在每個瑪芬模具中放入一張紙模，再放入一半容量的燕麥糊，中間放入約10粒巧克力豆，然後再倒入另一半的燕麥糊蓋在上面，約九分滿即可。

4.把燕麥糊表面鋪平後，放冰箱冷藏1小時使其定型成有厚度的燕麥餅，準備吃時，就可以取出來烤製。

5.烤盤墊上一張烘焙紙，放上燕麥餅，用刷子在燕麥餅表面掃上一層蛋黃液，再撒上白芝麻做裝飾。

6.烤箱預熱350°F，烤15分鐘至上色即成。

小建議：

1.甜度只供參考，煮燕麥時，要不停的攪拌，以防黏底。

2.白芝麻可改放其他壓碎的堅果。

3.燕麥餅也可放入氣炸鍋，以350°F烤10分鐘至金黃。





★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。