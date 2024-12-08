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料理功夫／蛋香芋頭

方之圓

材料：

芋頭一顆、雞蛋2顆、XO醬2至3茶匙、蒜瓣2至3顆、辣椒半根、蔥1根、櫻花蝦一小碟、鹽及白胡椒酌量。

作法：

1.將芋頭洗淨去皮後切片備用。

2.雞蛋打成蛋液後倒入鍋中拌炒成細碎狀。

3.炒蛋盛起後，在鍋內放入蒜末、XO醬及櫻花蝦爆香。放入芋頭切片拌炒約1分鐘後，再加入適當的調味料及水，燜煮10至15分鐘。

4.當芋頭呈現鬆鬆的樣子後，就可以倒入炒蛋、蔥花及辣椒拌炒。此時可以再加入些許XO醬提升香氣。

小叮嚀：

芋頭切片約0.5至1公分的厚度最適宜，且不用煮到軟爛，保留一些硬度吃起來比較有口感。


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