我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

養生／麥得飲食怎麼吃？「3好1巧」讓大腦變年輕

廖靜清
營養師說，麥得飲食可以預防失智，吃出腦活力。（圖／123RF）
營養師說，麥得飲食可以預防失智，吃出腦活力。（圖／123RF）

失智發生率不斷攀升，不可逆的神經退化過程讓患者及照顧者身心俱疲。預防之道應從生活最基本的飲食做起，吃得好、吃得對可預防延緩病症，以原型食物為基底，進行地中海飲食結合得舒飲食的「麥得飲食」（MIND Diet），讓大腦變年輕。

營養師徐佳靖說，掌握均衡飲食的原則，多吃蔬果、五穀雜糧等原型的天然食物，除了減緩認知功能退化，還能穩定三高、保護心血管。

飽和、反式脂肪 影響腦健康

人的大腦從20歲起，神經細胞的數量開始逐年下降，約40歲有感記憶力衰退。害怕失智症上身，除了改變生活習慣，最好的方式就是從日常飲食中攝取足夠營養素來護腦，同時要遠離對心血管健康有害的加工食品。常吃紅肉、奶油、起司、甜點、油炸物、精緻澱粉等食物，日積月累的飽和脂肪與反式脂肪酸易使膽固醇沉積血管壁，影響大腦組織和血液循環。

失智症好發於65歲以上族群，但其實是年輕時的不良生活習慣，慢慢累積類澱粉蛋白β，增加罹病風險。針對飲食新策略，徐佳靖推薦有「心智飲食」之稱的麥得飲食，此飲食法結合控制血壓的得舒飲食和保護心血管的地中海飲食，以天然蔬果為主，尤其莓果類和綠色葉菜類蔬菜，其抗氧化成分可以保護大腦細胞。

高齡飲食 吃得「3好1巧」

麥得飲食鼓提倡避免高油、高鹽、高糖等不健康的食物，有助於提高大腦認知和記憶力。徐佳靖說，富含維生素B1、B6、維生素C、E等四大護腦營養素的食物，分別有穩定腦神經、抗發炎、抗氧化、減少自由基的功效。如果長期營養不均衡、常吃加工食品，引起身體和大腦的反覆發炎反應，進而影響智力和記憶力。

研究顯示，健康飲食型態能降低發生失智的危險性，徐佳靖分享「三好一巧」的觀念：吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧，可做為高齡族群的飲食計畫。「吃得下」指的是食物的質地，要考慮長輩的牙口、口感喜好；「吃得夠」則要三餐定時定量攝取，或是少量多餐盡量吃，達到一日所需的總熱量；「吃得對」從多樣化的蔬果著手，搭配全穀、堅果、魚類、雞肉；「吃得巧」講究食物分配平衡，天然調味不過油過鹹。

「麥得」怎麼吃？（資料來源：廖靜清）
「麥得」怎麼吃？（資料來源：廖靜清）

三高

上一則

養生／便祕竟會增加失智風險？這5招幫你「通暢」

下一則

醫藥／服用降血脂藥物 最怕自行停藥

延伸閱讀

治癒加州╱「我沒瘋」失智患者陷入被誤解的悲哀

治癒加州╱「我沒瘋」失智患者陷入被誤解的悲哀
記憶變差常忘事是患上阿茲海默症了嗎

記憶變差常忘事是患上阿茲海默症了嗎
失智症新藥大突破 首次可延緩病程 台灣目前自費一年需70萬

失智症新藥大突破 首次可延緩病程 台灣目前自費一年需70萬
吃綠色蔬菜、做有氧運動…專家4招教你遠離失智症

吃綠色蔬菜、做有氧運動…專家4招教你遠離失智症

熱門新聞

理財百科／錢只放定存？專家3理由移出CD

2024-11-24 01:18
不少人在退休儲蓄問題上存有不少誤解，比如拼命存錢，認為存愈多愈正確。(圖／123RF)

理財百科／退休儲蓄多就好？4迷思壞處最大

2024-11-24 01:18
四季豆砂鍋是50年代的感恩節經典，通常由四季豆、奶油蘑菇湯底與切達乾酪燉煮，撒在上頭的炸洋蔥酥更是提昇整道菜的香氣。(圖／123RF)

封面故事／感恩節配菜 這5道最吃香

2024-11-24 15:26
加州有藍箱的Goodwill零售店，以磅計價的衣服成為民眾淘寶熱點。(KTLA電視台／Goodwill網頁)

美國現象／加州二手衣聖地 以磅計價 買便宜衣服來這裡

2024-11-24 01:25
馬蹄形的鐵路彎道。（圖／趙橋提供）

旅遊／阿里山森林鐵路之旅 穿越時光的軌道探奇

2024-11-24 01:01
蔓越莓是感恩節和聖誕節，美國兩大節慶的重要食材。(美聯社)

封面故事／節慶餐桌上的主角「蔓越莓」 乾柴火雞肉救星

2024-11-24 01:28

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說