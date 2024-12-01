旅遊／巴黎蒙馬特 莊嚴又浪漫

紅磨坊屋頂上的紅色風車，是巴黎有名的地標之一。（圖／典樂提供）

不論在巴黎鐵塔或凱旋門上，都能遠遠的看到巴黎市的北區有座突起的小丘，山頂上一座拜占庭式的教堂非常突出，那裡就是蒙馬特高地。蒙馬特在巴黎的第十八區，是巴黎市的邊緣地帶，山高130公尺亦是巴黎市區的最高點。

畢卡索 、梵谷 曾經住過

可能這裡離市中心有段距離，又是山丘，房租相對便宜，所以窮藝術家們喜歡聚集在此，造就了此地浪漫的藝術氣氛；畢卡索、莫內、梵谷都曾在此生活過。蒙馬特的小丘廣場上，依然有許多畫家在那裡作畫，路過的旅客可以坐下來請畫家為您畫幅畫像。在蒙馬特散步，常會看到畫家坐在路旁聚精會神地寫生。

紅磨坊紅風車 知名地標

著名的巴黎康康舞酒吧紅磨坊就坐落在蒙馬特山坡下的克里西大道上(Blvd De Clichy) 。我們住的四星級旅館Sacha在山下的第九區中緊鄰十八區，走到紅磨坊大約十來分鐘。紅磨坊屋頂上的紅色風車亦是巴黎有名的地標之一。

我們在Sacha住了五天，遊覽車每天路過紅磨坊往目的地而去；白天見它風車輪轉，晚上見它霓虹燈閃爍，若非每天看博物館，逛景點累得精疲力竭，實在很想到紅磨坊看場秀。但已曾在紐約與拉斯維加斯看過多場歌舞秀，未進紅磨坊也就不以為憾了。

第九區在十八區的南邊，巴黎歌劇 院就在第九區。順著歌劇院大道往南走可以直達第一區的羅浮宮。巴黎總共有二十區，以輻射狀分層環繞著第一區，每一層的各個區域往市中心走去的距離都差不多，如此規畫既便於交通亦方便步行。

潔白聖心堂 遙對聖母院

到巴黎的第四天下午我們來到聖心教堂參觀，許多團友為了晚上去看麗都秀，放棄爬蒙馬特。我們選擇遊蒙馬特，放棄看秀。

蒙馬特聖心堂通體雪白，全由白色石灰岩建成，遠看有如一座白玉宮殿。。（圖／典樂提供）

遙看聖心堂，就覺它的建築很美，來到聖心堂前，更被它宏偉的氣勢所震攝。

它與巴黎聖母院遙遙相對，堪稱巴黎最美麗的兩座教堂。

從山下爬到半山的平台已經氣喘吁吁，好在平台上有許多長椅，休息後養足體力，繼續往上爬。教堂在視線中越變越大，站在教堂前仰望高不見頂的穹頂，真覺自己好渺小。

我喜歡爬山，亦喜歡登高遠望，在教堂前庭寬廣的平台上俯瞰巴黎，除了商業新區的高樓，最突出的是聖母院的一對鐘樓，及綠色穹頂的先賢祠。

聖心堂通體雪白，全由白色石灰岩建成，遠看有如一座白玉宮殿。四座小穹頂拱著中間高入雲天的大穹頂，穹頂的造型似拜占庭的洋蔥頭，配上羅馬拱形長窗，乃折衷主義式的建築風格。法國教堂若非雙塔式便是羅馬穹頂，聖心堂的設計在巴黎的諸多建築中別樹一格，尤其它高高在上，雪白的建築堪比瑤池聖殿。

耶穌布道壁畫 起恭敬心

聖心堂的大門是三拱門式，兩側的上方各塑有聖女貞德與路易九世的騎馬銅雕。走入聖心堂，內部莊嚴、精美，聖母的彩繪塑像慈愛美麗，還有耶穌布道的壁畫，處處看得令人起恭敬之心。

教堂穹頂上的耶穌布道壁畫。（圖／典樂提供）

走出教堂，又投入了外面的人潮中。巴黎人多，蒙馬特山坡上的人更多。許多人或躺或坐在教堂前的草坪上，他們也許不是來參觀教堂的，而只是找一處地方坐下來放鬆自己，這也是巴黎的浪漫吧。

250種文字 刻愛在牆上

從聖心堂下山到半山腰，走沒多遠就遇到一個社區小公園，愛牆就在公園裡。愛牆是由612塊深藍色的長方形磁磚組成，牆上用250種語言寫了三百多句「我愛你」，也有用中文寫的「愛」字。愛牆旁另有排情鎖欄杆，上面掛滿了情鎖。情人來此掛個同心鎖，在牆邊留個影，許下諾言但願能同心相愛到白頭。

蒙馬特愛牆用250種語言寫下「我愛你」。（圖／典樂提供）

導遊說夫妻到此拍張照定能恩愛偕老，人間夫妻誰不希望如此，縱是結婚多年，到此也要合照一張討個吉祥。來到巴黎多日，我們住的旅館又四通八達交通方便，團友們陸陸續續離隊自由行去了，同到愛牆的只剩三對夫婦。其實此地雖然不如許多巴黎名勝吸引人，但能來此沾點愛情的浪漫，也算是對幸福的期許了。

蜂蜜鴨配白酒 旅程句點

巴黎的鴨肉料理非常有名，來到巴黎一定要吃鴨肉。巴黎的鴨肉名菜有油封鴨、蜂蜜鴨與橙汁鴨(Duck l’Orange)。賣橙汁鴨最有名的兩家店都在我們住的旅館附近，排名第一的Le Petit Canard離我們旅館走路只需五分鐘。由於到那裡用餐需要在數天前預定，我們無法訂到座位只好放棄。

蜂蜜鴨是巴黎知名鴨肉料理之一。（圖／典樂提供）

離開愛牆，已近黃昏，我們步行回旅館順便尋找賣鴨肉的餐廳。下山途中，幸運的找到一家餐廳賣蜂蜜鴨，我們點了蝸牛，鵝肝，燻鮭魚沙拉及蜂蜜鴨，並點了一杯白酒。來到巴黎，總算嘗到了鴨肉料理，用蜂蜜醃製的鴨肉鹹中帶蜜，非常香，滋味還不錯，整體上，一頓飯吃得頗為滿意。酒醉飯飽散步回旅館，舉頭望去紅磨坊正燈火輝煌的展現它的魅力。

★小啟

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