大仁說財經／川普上任 對民眾財務7影響

總統當選人川普競選期間向美國人承諾將降低消費價格，使醫療保健更加負擔得起，並保護社會安全。現在他必須實現承諾。(路透)

總統當選人川普 競選時向美國人承諾，他將降低消費價格，使醫療保健更加負擔得起，並保護社會安全。現在他必須實現承諾。

對通貨膨脹和生活成本的擔憂，是川普在美國總統選舉中獲勝的核心。根據民調，68%的選民表示經濟不是很差，就是不好。以下是川普政府可能影響個人財務的七種方式。

●擴大兒童稅收抵免 或續延

在競選過程中，川普建議擴大兒童稅收抵免，以稅收減免的形式為父母提供經濟援助。他官網上的政策平台提到擴大兒童稅收抵免，但沒有提供更多細節。

在川普的第一個任期內，2017年《減稅與就業法案》將兒童稅收抵免暫時從1000美元擴大到2000美元。該稅收抵免將於2025年底到期，但經國會批准，川普可以延長2017年的減稅政策或推出新政策。

副總統當選人范斯建議將兒童稅收抵免擴大到5000美元。但川普尚未對該提議發表評論。

●擴大減稅與就業

預計川普政府將專注於擴大《減稅與就業法案》所規範的減稅措施；該法案將於2025年到期。

根據布魯金斯稅收政策中心的分析，延長川普2017年的減稅政策將在2026年平均減稅2000美元。然而，近半數的減稅福利 將流向年收入超過45萬美元的前5%家庭。

例如，根據稅收政策中心的數據，延長減稅範圍將為最富有的1%家庭節省約7萬美元，即其收入的3.2%。相較之下，中等收入家庭只能節省約1000美元，即其收入的1.3%。

在競選過程中，川普曾宣揚結束對居住在海外美國公民的雙重課稅，但此後就沒有過多提及這個話題。此外，他沒有詳細說明他的車貸利率可免稅的承諾。

川普建議完全取消聯邦所得稅，改以關稅收入支應。柏克萊加州大學經濟學教授奧爾巴赫(Alan Auerbach)指出，該提案沒有經濟意義。他說，關稅收入不足以取代聯邦所得稅收入，「這些數字沒有任何意義。」

●擬取消社安、小費聯邦稅

根據他的政策綱領，川普承諾不會從社會安全中「削減一分錢」。但他提議取消社會安全、小費和加班費的聯邦稅。稅收收入用於資助社會安全等聯邦援助計畫。

稅收政策中心表示，取消稅收將提供短期救濟，但將耗盡社會安全資金，導致工人福利減少。

根據稅收政策中心的數據，年收入3萬2000美元以下的家庭無法受惠於聯邦減稅，因為他們大部分社會安全收入都無需繳稅。

根據聯邦預算委員會估計，根據川普的提議，社會安全基金儲備將在2031年耗盡。此外，到2035年時，投保者的福利將減少33%。

●學貸 減免可能取消

拜登政府學貸債務減免計畫的關鍵方面仍懸而未決，這意味著川普政府可能會影響數百萬希望取消債務的美國人。

柏克萊加大的奧爾巴赫表示，拜登政府試圖免除學貸債務的努力可能會在川普的領導下被取消，「共和黨人一直在法庭上挑戰這些事情，基本上成功了，我相信接下來的川普政府也會這麼做」、「他們對提供學貸減免並不那麼感興趣」。

●通膨可能捲土重來

對通貨膨脹的擔憂促使川普重返白宮。然而，根據他提出的政策，通貨膨脹可能會捲土重來。

根據消費者物價指數(CPI)，10月通貨膨脹率升至2.6%，是6個月來首次上漲。雖上漲符合預期，但也是通膨猛獸尚未完全馴服的訊號。

根據美國零售聯合會(NRF)報告，川普提議對進口產品徵收10%至20%的關稅，這將導致日常消費價格上漲。例如，根據川普的關稅，90美元的運動鞋可能漲至106至116美元。

此外，川普關於大規模驅逐出境的提議可能會導致食品價格上漲。奧爾巴赫指出，無證移民經常從事農業或食品加工工作，如果他們被驅逐出境，就預示著勞動力短缺。

●健康保險暫無削減

在競選過程中，川普在改變《平價醫療法案》(ACA)的方法上態度反覆。他曾表示，他對醫療保健有「計畫的概念」。

根據川普政府的政策綱領，他希望「促進選擇和競爭」，並使醫療保健更加負擔得起。但它沒有提供更多細節。

在疫情帶來的關鍵稅收抵免將於2025年底到期後，加入ACA市場的美國人可能會看到醫療保健費用增加。

非營利健康政策組織KFF表示，共和黨領導的國會可能會讓加強型個人稅收抵免到期結束。這些抵免額每年可以為投保者節省約700美元；如果這些抵免額到期不續，大約1970萬美國人的醫療保健費用將激增。

奧爾巴赫說：「至少在短期內，預計醫療保險福利不會出現任何大幅削減。」並指出，川普承認這是一個受歡迎的計畫。

●提高住房擁有率

川普的政策綱領表示，他的政府將「透過稅收優惠和對首購族的支持」來促進住房擁有率。它還提到開放聯邦政府擁有的「有限部分」土地用於「新住宅建設」。但一樣沒有詳細說明他的政綱。

川普政府可能會減少文書作業以鼓勵商業和房地產開發。奧爾巴赫表示，住房成本往往較受當地法規而非國家政策的影響。