娛樂／蔣欣：每個標籤都是我的獎章

「小巷人家」導演認為「宋瑩」的個性和蔣欣一模一樣。（取材自豆瓣電影）

中國年代劇「小巷人家」早前開播，故事圍繞1970年代末，同住在蘇州棉紡廠家屬區一條小巷裡的兩個家庭展開。面對恢復高考 、知青返城和改革開放等時代變遷，兩家家長和孩子的命運都發生了翻天覆地的變化。蔣欣在劇中飾演棉紡廠廠花「宋瑩」，工作能幹喜歡打扮，心直口快絕不內耗，家有體貼的丈夫和調皮搗蛋的兒子。

宋瑩跟同住一個小院的黃玲（閆妮飾）既是同事又是好閨密，兩人在生活中互相扶持，真正詮釋了什麼叫「遠親不如近鄰」，兩人的互動也是全劇最打動人心的部分。

蔣欣受訪時表示，黃玲隱忍內斂，宋瑩潑辣心善，兩人性格不同又完全互補，她們互相影響對方往更好的方向成長，成就了令人羨慕的友誼。她和閆妮在過程中也入戲很深，日常也會稱呼對方「玲姐」、「瑩」。

蔣欣此前就塑造過很多令人難忘的影視形象，比如「甄嬛傳」的華妃、「歡樂頌」的樊勝美等，但她從不擔心自己會因為這些角色而被貼上某種標籤。在她看來，每個角色都可以成為自己的一個「標籤」，而每個「標籤」都是自己的獎章。蔣欣喜歡演有起伏、有挑戰的角色。「越跟我不接近、越是難拿捏的角色，我就越想去拿捏它。每個人都會有挑戰自我的精神，對我來說這個精神尤其強烈。」

小巷人家具年代感 宋瑩角色非她莫屬

「小巷人家」的導演張開宙此前就跟蔣欣合作過，對她非常了解，邀請時跟她講：「這個角色（宋瑩）就是你。」蔣欣很好奇對方怎麼就能那麼篤定，但在看過劇本又回過頭去讀了小說之後，她就明白了導演為什麼那麼說。「宋瑩的性格跟我真的還蠻像的，大大咧咧、風風火火的，有點刀子嘴豆腐心。」

接演「小巷人家」之後，蔣欣就像對待每個角色一樣，靜下心來好好參透自己，也參透了宋瑩這個角色。「這部戲拍到中期的時候，我覺得我自己就是宋瑩了，平時跟妮兒姐（閆妮）在一起時都不叫『妮兒姐』了，叫『玲姐』。我那時已經完全不太記得自己生活中的樣子了。」

不過，宋瑩畢竟和蔣欣所處的年代和大環境不一樣，她其實和蔣欣的父母算是同一代人。塑造宋瑩這個角色，不僅需要把她細小的情感點抓住，還要把她身上時代感的內容體現出來。在這方面，「小巷人家」還原時代特徵的置景給了演員很大的幫助。蔣欣想起當初一走進「小巷人家」片場，走進林家和莊家合住的小院，感覺就像回到自己小時候的家。看到宋瑩房間裡帶鏡子的大立櫃，她激動得立即拍了視頻分享給媽媽。

「小巷人家」場景布置細膩，年代感強烈。（取材自豆瓣電影）

「我感覺好像又回到了小時候，咱們家也有這樣的櫃子！」還有那種帶鐵扣的紅色大皮箱，蔣欣媽媽也有同款，是結婚時置辦的，一直保留到了現在，「年紀」比蔣欣還要大。

除此之外，劇中那些具有年代感的小物件比如床單、被罩等，也讓蔣欣倍感親切，勾起了兒時的回憶。尤其是劇中黃玲讓孩子去巷口「悄悄」買回來的搪瓷盆，蔣欣家裡現在都還有。

她說：「我們一家都是念舊的人，很多小時候的東西都留到了現在。搪瓷盆是媽媽爸爸結婚時同事送的，因為當時太珍貴了，我媽捨不得用，只有和麵的時候偶爾用用。要是不小心磕了碰了磨穿了，就拿去找專門補搪瓷的人修補，用牙膏皮貼在壞了的地方給補上。」

閨密情深互相扶持 動人友情觀眾熱議

隨著「小巷人家」的播出，宋瑩和黃玲互相幫助、互相扶持的閨密友情成為了觀眾熱議的焦點，也是全劇最打動人的部分。宋瑩長相漂亮，嘴上不饒人，但內心非常善良，看到誰遇到了難事兒，都會想方設法去幫助對方。

劇中，吳家的大女兒姍姍有了後媽之後在家受冷落，宋瑩經常拉著黃玲一起去關心她；隔壁王勇當知青的妹妹帶著女兒回來沒房住，吵架吵到動刀子，她率先同意讓出自家院子的一部分給對方砌個小房間；黃玲的老公莊超英（郭曉東飾）為人比較愚孝，經常要求妻子和孩子自我犧牲來成全他父母和兄弟姐妹的利益。宋瑩看不慣，不時找機會替黃玲出頭，私下也安慰黃玲，並勸她照顧家人的同時也要懂得愛自己。

蔣欣（右）和閆妮（左）在「小巷人家」詮釋一對好閨密。（取材自豆瓣電影）

蔣欣很認同宋瑩「絕不內耗」、「愛人先愛己」的活法。「因為我一直都是這樣的。讓父母開心、讓自己開心，等到將來有愛人或者家庭了，再去讓自己的家人也開心。人首先是自己，先懂得愛自己，才有權利去愛別人。」在她看來，宋瑩和黃玲這兩個人的性格是完全互補的，一個外放潑辣心善，一個隱忍內斂，互相支撐著往前走。

「好的友誼是非常良性的關係，是可以給內心帶來更大的勇氣的，也會影響對方往更好的方向成長。」蔣欣分析說，黃玲在宋瑩的影響下懂得了愛自己，後期宋瑩在黃玲的影響下也有所轉變。宋瑩因為有一個體貼的丈夫，一個好的家庭氛圍，以前基本上是不太會委屈自己的。跟黃玲接觸時間長了，她發現自己也應該為家庭做出奉獻，讓整個小家一起勇敢地往前走。

在演藝圈，蔣欣無疑是一位高產的實力派演員。無論是歷史劇中的優雅女性，還是現代劇中深沉複雜的角色，她總能讓觀眾感到耳目一新。蔣欣表示，她之所以能夠長期保持對表演的熱情，是因為每個角色都是一個新的開始，她在這些角色中找到了豐富的生活體驗。每當走入新角色，蔣欣便能從角色的視角出發，以不同的生命軌跡去體驗人生，而這也讓她覺得「每一天都意猶未盡」。

蔣欣說，她尤其偏愛「有起伏、有挑戰」的角色。越是與她自身性格有差距、越是難以掌握的角色，對她的吸引力反而越大。「每個人都會有挑戰自我的精神，對我來說，好像這個精神尤其強烈。」這種挑戰帶來的動力，讓她不斷地突破自我，成為了她在演藝之路上堅定前行的推動力。

「眼睛是朝前的」不喜歡回望過去

在回顧自己的演員生涯時，蔣欣承認自己並不喜歡回望過去。她笑稱：「眼睛是朝前的，何必要回頭呢？」或許正是這種心態，讓她能夠輕鬆面對演藝路上的挑戰與艱難。蔣欣的樂觀與堅韌，使她在行業中的困難時刻總能夠轉化為經驗，而不去糾結於過往的不快。

蔣欣並非完全沒有焦慮過。她坦言，在拍攝「潛行者」期間，由於角色需求，她放鬆了對身材的管理，結果「胖得不成樣了」。拍完戲回家時，連母親都開玩笑說她「像個老媽媽」，這讓她頓時感到自己需要調整狀態。於是，蔣欣在之後的五個月裡，拒絕了所有的工作，專注於身心的重整，最終以健康的方式減重 ，回到適合演員的狀態。對她來說，這樣的經歷反而是一種磨練，讓她在未來的角色挑戰中更加從容自信。

蔣欣笑稱自己在「潛行者」中的角色「胖得不成樣」。（取材自豆瓣電影） 蔣欣演出「甄嬛傳」的華妃令人印象深刻。（取材自豆瓣電影）

蔣欣在生活中熱愛美食，是一個典型的金牛座「吃貨」。她笑著說，自己去健身房主要的動力就是為了「能夠吃好」。蔣欣實施16+8的輕斷食法，讓自己在8小時內享受喜愛的食物，並通過運動來維持平衡。她表示，這樣的生活方式讓她既能滿足美食愛好，也能保持健康體態。

隨著年齡的增長，蔣欣也更重視家庭，尤其是與父母的相處。她表示，以前的工作安排很滿，基本上一年到頭都在外拍戲。如今，她學會了放慢腳步，努力在忙碌中平衡家庭與工作的時間，時常陪伴父母，並計畫帶他們去各個地方旅遊。她的心願是「帶爸媽走遍祖國的大好河山」，雖然一些地區因為父母的年紀無法成行，但她依然會努力讓父母享受更多的時光。

蔣欣在許多觀眾心目中維持特有的深度與魅力，相對的，她在綜藝節目上的曝光較少，她坦言，這是一種刻意的選擇。她希望能夠保留一些神祕感，專注於角色的塑造，而不是將生活中的自己展示在公眾面前。

她表示，自己對表演的熱愛與執著，使她願意花更多的心思在演技提升上，而非僅僅追求曝光率。

（取材自新京報）