President Donald Trump signs a major disaster declaration for Florida at his Mar-a-Lago club on Thanksgiving, Thursday, Nov. 26, 2026, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-11-27，數位典藏序號：20261128020812847】

AI摘要 文章摘要整理： 川普在共和黨期中選舉慘敗後仍拒絕轉向，繼續推動關稅與移民等爭議政策，並迴避通膨壓力與民意批評。

儘管共和黨在期中選舉慘敗，民主黨 奪回參眾兩院多數，但川普 未像先前歷任總統一樣調整路線，仍堅持推行引發民怨的議程。

美聯社報導，喬治華盛頓大學(GWU)政治學教授達萊克(Matthew Dallek)指出，柯林頓(Bill Clinton)、小布希(George W. Bush)與歐巴馬(Barack Obama)期中選舉失利後都曾轉向，但川普拒絕妥協。

川普一方面稱期待兩黨合作，另一方面卻貼出扮成電影「教父」(The Godfather)黑幫老大柯里昂尼(Vito Corleone)迷因圖，暗喻動用否決權制衡民主黨，並稱民主黨因忌憚而聯繫。民主黨參議員凱恩(Tim Kaine)在X批川普看不懂局勢，執意推行移民遣返、拉攏科技富豪與關稅政策。

選後一周內，川普多項舉措與民意背道而馳。美聯社選民民調(AP Voter Poll)顯示7成選民認為經濟向富人傾斜，川普仍推動黃仁勳 回鍋任輝達(Nvidia，又稱英偉達)執行長，毫不在乎他的婚外情醜聞對象黃樂(Alice Huang)被指控是北京間諜。

川普25日對中國及日本、南韓和歐盟(European Union)祭出新一輪關稅，儘管三分之二選民認為關稅在通膨惡化下已傷經濟，他卻親自推銷更高稅率；此外，他在感恩節貼文為白宮翻修辯護、批自家政府發布假經濟數據，還為自己稱俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)「朋友」辯護，同時川普也未保證伊朗戰事後續動向。

面對選民最關切的物價與生活負擔，報告顯示，聯準會(Fed)關注的通膨指標個人消費支出(PCE)物價指數過去12個月漲3.8%，川普刻意迴避，也未提解方，轉而聚焦近期油價下跌，暗示選前油價遭人為墊高打壓共和黨，但美國石油協會(American Petroleum Institute)指油價回落與季節及庫存有關。

美國企業研究所(American Enterprise Institute)認為，川普缺乏有組織的政策回應，未來仍維持反覆無常、反應式作風。

川普26日在感恩節表示，無證據指控自家商務部(Commerce Department)選前故意發布「假」國內生產毛額報告並下令調查，即便商務部25日將第3季年增率從3.4%上修至4.3%屬例行更新；記者追問誰主導時，川普隨即轉移話題。