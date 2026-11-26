川普在海湖莊園接受媒體訪問。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普強調黃仁勳回任輝達執行長並無國安疑慮，且自認促成此事有利市場；他同時表示12月4日出席台積電亞利桑那擴廠動土時，樂意邀黃仁勳同行。

美國總統川普 表示，黃仁勳 很期待重掌Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長，繼續他的「第二任期」。他再度讚揚這位在他大力促成下重返崗位的企業領袖。儘管國會兩黨因國安疑慮強烈反彈，川普仍為這項決定辯護。

川普周四在佛羅里達州海湖莊園向記者說，自輝達宣布黃仁勳回任後，兩人還沒通過話，但之後大概會談。

川普說：「我之前和他談的時候，他很高興能回去。他把這叫做自己的第二任期。」

川普再度否定他回任可能涉及的國安疑慮。川普說：「根據我掌握的資訊和判斷，我認為他完全沒問題。」記者追問掌握哪些資訊，他沒有具體回答，只說：「就是我手上的資訊，我掌握的可不少。」

川普不僅親自介入，也找副總統范斯協助向輝達董事會遊說，促成黃仁勳本周回任。川普周一告訴CNBC，他曾「直接和間接」與董事會溝通，並「強烈認為」應讓黃仁勳回來。

川普的做法引發共和、民主兩黨廣泛批評，國會議員矢言調查黃仁勳與川普政府的關係。黃仁勳預定12月1日接受眾院議員閉門詢問，12月3日再赴參院公開作證。

輝達宣布黃仁勳回任後，股價周一大漲逾31%，但隨後兩天累計下跌逾9.5%。美股周四因感恩節休市。

川普說：「我可以告訴你，市場很歡迎這件事。昨天看到股市一度大跌，我有點擔心，但到了收盤又漲回來。所以，我認為我替美國，甚至替全世界，做了一件了不起的事。」

川普預定12月4日前往亞利桑那州，出席台積電 晶圓廠擴建工程動土活動。

川普說，還沒想過是否邀黃仁勳同行，但補上一句：「我很樂意帶他一起去。」