IBM突然通知持H-1B簽證的員工在12月31日前調離美國或離職。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： IBM通知持H-1B簽證員工，需在12月31日前調往海外分公司或離職，並計畫終止多數諮詢職位的簽證與綠卡擔保，引發薪資與綠卡申請疑慮。

印度 英文日報「德干先驅報」(Deccan Herald)26日報導，科技巨頭「國際商業機器公司」(IBM )已經通知旗下持H-1B簽證員工，在今年12月31日調往美國以外其他分公司繼續上班，或者選擇離職。在全球擁有大約15萬名員工的「IBM諮詢業務」(IBM Consulting)是IBM規模最大的業務單位，但絕大多數職位今後將停止聘用H-1B員工或為H-1B員工申請綠卡 。

1員工發文：若調到印度 薪資恐將縮水80%

IBM尚未宣布這項宣布將有多少員工受到影響，也未說明「IBM諮詢業務」員工當中有多少員工位於美國。

報導指出，受到影響的H-1B簽證員工有大約三周時間能做決定，對於正在申請綠卡的員工來說影響尤其重大。

不願接受調往海外其他分公司的人員將獲得三個月資遣費，最後一個上班天是2026年12月31日。

IBM本月稍早表示，由於技術人才供應與客戶業務需求出現變化，將停止「IBM諮詢業務」職位的簽證與綠卡擔保。IBM發言人說，公司過去一直使用美國高技能簽證計畫解決人才短缺問題，不過簽證計畫參與度過去幾年持續下降。

發言人說，隨著技能供應情況與客戶需求的演變，「我們選擇在『IBM諮詢業務』大多數職位終止簽證與綠卡贊助」。

報導指出，對於想要繼續留在IBM的外籍員工來說，印度可能成為這批H-1B簽證員工申請調動的主要目的地。

非營利科技數位新聞媒體Rest of World日前報導，11月19日IBM網站招聘專業列出1278個位於美國之外的諮詢職位徵才訊息，其中有1125個職缺的工作地點位於印度，新加坡有23個職缺，英國則有18個職缺，美國國內有89個職缺。

對於已經在美國落腳多年的外籍員工來說，外派調動意味薪資、生活安排以及家庭等層面將有重大改變。IBM尚未確認外籍員工申請調動之後新職的職位、薪資是否跟目前工作相符。

選擇調往其他國家薪資可能受到衝擊，一名IBM員工在匿名職場論壇Blind發文寫道，如果調往印度薪水將縮水80%。