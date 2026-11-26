AI摘要 文章摘要整理： 美國第3季GDP大幅上修至4.3%，反映投資與消費韌性；同時10月PCE升至3.8%三年高點，強化聯準會12月再升息的可能。

商務部 25日大幅上修第三季國內生產總值(GDP)成長率，原因為投資與消費支出強勁。與此同時，聯準會 (Fed)最關注的通膨指標，個人消費支出(PCE)物價指數10月觸及三年來的高點。

中央社報導，商務部經濟分析局(BEA)表示，今年第三季GDP折合年率估計成長4.3%，較前次估值上修0.9個百分點，遠高於市場預期。

經濟分析局在聲明中表示：「相較於第二季，第三季實質GDP成長加速，主要反映投資加速成長及政府支出轉增，但部分被出口下滑抵銷」。

近幾個月來，經濟成長雖面臨顯著逆風，仍展現出韌性。這些逆風包括川普總統混亂的關稅政策，以及他對伊朗發動了導致能源價格上漲的戰爭。

經濟分析局公布的數據也顯示，Fed最關注的通膨指標10月觸及三年來的高點，除了能源價格上漲，非耐久財通膨也同步升溫。

數據顯示，10月個人消費支出(PCE)物價指數年增3.8%，追平5月創下的三年高點。聯準會的PCE通膨長期目標為2%，但已近六年未能達標。

物價持續攀升已加重美國家庭與企業的負擔。為遏止持續上漲的物價，Fed9月宣布三年來的首次升息。Fed聯邦公開市場委員會(FOMC)在10月最近一次會議上維持利率不變，但由於通膨持續居高不下，可能在12月下次會議上升息。