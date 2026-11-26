圖為台積電亞利桑納廠外觀。台積電將於12月4日在亞利桑納州廠區舉行擴建慶祝典禮。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普將出席台積電亞利桑納州擴建典禮，魏哲家與核心主管群將全員到場，凸顯台積電在美國半導體政策與AI供應鏈中的關鍵地位。

彭博資訊25日報導，川普 總統將出席12月4日台積電 亞利桑納州鳳凰城廠區的擴建典禮，凸顯台積電在美國半導體產業政策及AI供應鏈的關鍵戰略地位。

彭博指出，白宮官員透露，川普將出席典禮，屆時包括台積電經營高層、重要客戶、設備及材料供應商、商業合作夥伴等都將受邀出席。這也是川普擔任總統後首度造訪台積電亞利桑納州廠區。

台積電出席典禮人員除魏哲家 外，還包括兩位執行副總經理暨共同營運長秦永沛、米玉傑，以及兩位資深副總經理暨副共同營運長侯永清、張曉強，涵蓋全球製造營運、先進技術研發、資訊安全、業務開發及全球客戶服務等核心領域，幾乎是台積電最高營運決策團隊全員出動。台灣政府則由身兼台積電董事的國發會主委葉俊顯代表與會。

此外，Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳也是台積電力邀的重量級人物。彭博報導，黃仁勳將於典禮前的12月1日出席眾院閉門訪談證，12月3日出席參院的公開聽證會，目前尚不清楚他是否會與川普一同現身。

因Nvidia是台積電重要客戶，台積電美國擴建更是為就近滿足Nvidia等客戶對AI先進晶片需求，市場人士預期黃仁勳可望出席這場盛會。

若黃仁勳應邀出席，川普、魏哲家及黃仁勳三人同台，將成為全球AI產業及資本市場高度關注的畫面，也將進一步凸顯台積電在美國AI產業發展及先進晶片供應鏈中不可或缺的角色。

台積電是在川普第一任總統任期即將結束之際，於2020年宣布赴亞利桑納州投資設廠，歷經拜登政府推動「晶片與科學法案」，再到川普重返白宮，台積電逐步擴大在美投資，今年7月宣布再加碼1000億元，累計承諾在美投資金額達2650億美元，布局涵蓋先進製程晶圓廠、先進封裝廠及研發中心。

彭博引述白宮官員指出，目前台積電亞利桑納州建廠工程已雇用1.2萬至1.5萬名建築工人，以及數千名其他相關人員，待整體擴建計畫完成後，預計將創造超過1萬個直接就業機會。

對川普而言，親自出席台積電擴建慶祝典禮，不僅彰顯其推動半導體製造回流美國的政策成果，更可藉由台積電擴大投資，展現美國掌握AI時代關鍵供應鏈企圖心。

而魏哲家率領最高營運決策團隊赴美，除展現高度重視美國投資承諾及客戶需求，也凸顯亞利桑納州廠區正從單純晶圓製造基地，逐步朝向整合先進製程、先進封裝及研發能量的半導體生產聚落發展，成為台積電全球化布局的重要戰略據點。