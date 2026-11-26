美軍恢復在沖繩常駐部署戰鬥機，新型F-15EX戰機已進駐嘉手納基地。(圖取自波音)

AI摘要 文章摘要整理： 美軍將F-15EX常駐沖繩嘉手納基地，配合無人戰機協同作戰構想，強化第一島鏈拒止力，也被視為為台灣有事與區域衝突預作準備。

美軍恢復在沖繩常駐部署戰鬥機，新型F-15EX戰機已進駐嘉手納基地，為未來無人戰鬥機協同作戰預作布局。美日盼藉此強化第一島鏈的「拒止力」，因應中國、北韓 的軍事威脅，並為「台灣有事」做好準備。

日本經濟新聞報導，美軍25日在沖繩縣嘉手納基地公開展示F-15EX戰機。嘉手納基地繼俄勒岡州 的空軍基地之後，成為F-15EX戰機的部署據點。

F-15EX由波音 公司製造，採雙座設計，除負責操縱的飛行員外，另一名乘員未來可望負責指揮被稱為「協同作戰航空器」的無人戰鬥機，執行攻擊、防空、情報蒐集及電子戰等任務。

根據波音今年9月簽訂的合約估算，F-15EX每架造價約1億820萬元，彈藥搭載量提升至約13公噸，並可搭載長射程飛彈，強化遠距打擊能力。

隨著中國防空體系日益強化，外界普遍認為，美中在西太平洋的制空權競爭已呈拉鋸態勢。

美國太平洋空軍今年7月曾公布F-15EX與CCA在菲律賓海上空並肩飛行的照片，當時正值美國主導的多國聯合軍演「勇敢之盾」(Valiant Shield)，美軍稱此舉展現未來戰區內有人機與無人機協同作戰的樣貌。

報導指出，美軍在沖繩部署F-15EX，旨在強化美日共同推動的「拒止力」(Denial Capabilities，即「拒止能力」)，也就是讓敵方認知到軍事行動難以成功，進而放棄發動攻擊。

川普政府已在國防戰略中明確提出，將強化從沖繩經台灣延伸至菲律賓的「第一島鏈」拒止力，著眼於因應「台灣有事」。日本首相高市早苗領導的政府，也將在年底前修訂的安保相關三文件中，強調拒止力的重要性。

不過，美軍在嘉手納基地部署F-15EX也伴隨風險。由於沖繩地理位置鄰近中國，一旦爆發軍事衝突，恐成為攻擊目標，若基地跑道受損，將限制戰機起降及美軍快速應變能力。

報導稱，日本政府這次修訂安保相關三文件，也將中國突破第一島鏈的情境納入考量，太平洋防衛成為重要議題之一。執政的自民黨已提出擴大在太平洋一側部署空域監控雷達，以強化警戒監視能力。