AI摘要 文章摘要整理： 川普介入Nvidia相關人事與董事會風波後，MAGA陣營再度分裂，保守派名嘴、共和黨議員與羅穆尼皆質疑此舉帶有貪腐與國安風險。

川普 總統介入Nvidia(輝達，另譯英偉達)，讓「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營再添一道裂痕。

Axios報導，川普第二任期以來，MAGA陣營接連因為伊朗戰爭、對以色列 的關係、已故淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案是否公開而分裂，如今又加上這場令人瞠目結舌的黃仁勳復職幕後操作。

部分川普的堅定支持者認為，此舉讓外界產生川普把億萬富豪與中國置於美國國家安全之上的印象。

川普多年來高喊「抽乾沼澤」，如今也面臨貪腐指控。

右派名人對此反應強烈，川普前策士巴農(Steve Bannon)質疑，川普的介入是否形同將Nvidia「國有化」。

MAGA網紅盧默(Laura Loomer)要求政府交代中國如何取得Nvidia晶片，寫道：「讓黃仁勳復職將反噬我們的國安。」

保守派政治媒體「每日連線」(The Daily Wire)共同創辦人夏皮羅(Ben Shapiro)評論道，白宮介入Nvidia董事會的決定，勢將成為民主黨日後利用的「政治核彈」。

德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)、猶他州聯邦參議員匡希恆(John Curtis)，以及北達科他州參議員克雷默(Kevin Cramer)等共和黨議員，已顧不了共和黨可能陷入政治窘境，呼籲下屆國會嚴格監督。

長期批評川普的前共和黨參議員羅穆尼(Mitt Romney)表示，Nvidia事件「散發出牟利、貪腐，甚至更糟的氣味」。

Nvidia風波是今年川普與右派人士之間一連串公開決裂的最新一例，之前保守派主播卡爾森(Tucker Carlson)猛烈批評川普威脅對伊朗動用核武而主張將其罷免，甚至提議組建沒有川普的MAGA分支。