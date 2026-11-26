圖為川普總統(右)於10月8日頒發國家科學獎章給黃仁勳。川普24日表示，黃仁勳如涉犯罪，提供「特赦」是選項，但應不需要。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普表示若黃仁勳真的涉犯罪，特赦可作為選項，但他認為黃仁勳不構成國安威脅；同時傳出美方曾考慮以國防生產法干預Nvidia。

川普 總統24日在紐約郵報(New York Post)專訪中說，晶片巨頭Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳 如果涉嫌犯罪，提供「特赦」始終都是選項，但剛復任的黃仁勳其實並未構成國家安全威脅，因此也不會需要赦免。

川普談到為黃仁勳特赦時說：「我想這一直都是選項，只是我覺得應該用不上」。

對於黃仁勳下周將前往國會山莊聽證會作證，川普並不認為黃仁勳需要援引憲法第五修正案保持緘默權，「我想這對社會大眾來說將是有趣的故事」。

川普說，黃仁勳只需要實話實說就好，「當然他的律師會提供建議，但我向來認為他百分之百光明坦蕩，而且聰明過人」。

川普也說，曾考慮由美國政府入股Nvidia，而且就算現在提出也還不算太晚。

華盛頓郵報25日獨家報導，三名知情人士指出，國防部長赫塞斯與五角大廈官員於上周末期間曾考慮援引冷戰時期的「國防生產法」(Defense Production Act)，為總統干預經濟賦予特殊權限，以便讓黃仁勳回歸執行長職務。

1950年訂定的「國防生產法」賦予總統干預經濟的廣泛權力，在歷史上曾經用在戰爭時期或國家緊急狀態期間，動員民營企業為軍方提供物資。川普第一任期曾在新冠疫情期間援引「國防生產法」，讓通用汽車(General Motors)開始生產呼吸器。

一名川普政府官員匿名受訪時說：「基本上，五角大廈可以利用『國防生產法』迫使Nvidia把更多產能轉向軍事項目。」產能轉向軍事項目將讓Nvidia生產計畫與營利均受衝擊。

報導指出，這段先前並未曝光的商議內幕，反映出軍方對美中人工智慧(AI)競賽的高度重視，以及川普政府可能願意採取極端手端干預經濟。

司法部長布蘭奇(Todd Blanche)24日在記者會上說，如果黃仁勳真有涉及不法，早就已經向川普報告。

布蘭奇表示，外傳司法部掌握黃仁勳犯罪等類似指控的消息，其實根本不是事實，「如果是真的，我絕對已經稟報總統了」。

路透25日報導，三名知情人士說，雖然美國當局正在調查Nvidia客戶，黃仁勳外遇對象傳出與中國情報單位有關，但川普促成黃仁勳回任執行長之前，司法部並沒有對黃仁勳展開過調查。

報導指出，由於黃仁勳回任引發某些共和黨、民主黨國會議員反彈，未來國會可能啟動更多調查。