黃仁勳周一回任後，范斯(圖)鮮少公開談論此事。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 范斯表示黃仁勳並未遭聯邦調查，反駁紐時對其回鍋的報導，並稱政府重點是確保輝達遵守出口管制與防止晶片外流。

副總統范斯 為川普政府推動黃仁勳 回任輝達（Nvidia）執行長辯護，他說黃仁勳並未受到聯邦調查。

范斯周三在俄亥俄州萊特派特森空軍基地為官兵分送感恩節午餐後，向記者說：「我們得知，他並未受到任何調查。坦白說，我認為我們必須記住，在美國，不能靠輿論公審一個人。」

黃仁勳周一回任後，范斯鮮少公開談論此事。黃仁勳先前因與疑似中國間諜 的女子有婚外情，曝光後去職。川普介入促成黃仁勳回鍋，引發國會兩黨議員猛烈抨擊，並誓言調查是否涉及國安風險及利益衝突。

范斯曾在矽谷從事創投，川普找他協助推動黃仁勳重返崗位。范斯把這場爭議歸因於紐約時報的報導。紐時引述美國情報調查結果，指黃樂（Alice Huang）曾與中國國家安全部接觸。

范斯說：「我認為，不能只因匿名消息人士在紐約時報提出指控，就讓人丟掉工作，何況那些指控根本沒有實質證據。」

不過，川普接受紐時訪問時，談到這則報導卻說：「你們確實掌握了實情。」但北京否認黃樂替中國從事間諜活動。

記者問范斯，憑什麼確信黃仁勳不構成國安風險，他引述他和司法部及其他國安官員的談話做為依據。

范斯說：「我們確實很重視確保這些晶片不會落入不當對象手中，因此，我們認為這是讓輝達專心遵守美國出口管制的機會。我們相信黃仁勳會非常認真看待這件事。」