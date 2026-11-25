范斯為黃仁勳回鍋辯護：他未受聯邦調查 紐時指控沒有實證
范斯表示黃仁勳並未遭聯邦調查，反駁紐時對其回鍋的報導，並稱政府重點是確保輝達遵守出口管制與防止晶片外流。
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范斯表示黃仁勳並未遭聯邦調查，反駁紐時對其回鍋的報導，並稱政府重點是確保輝達遵守出口管制與防止晶片外流。
副總統范斯為川普政府推動黃仁勳回任輝達（Nvidia）執行長辯護，他說黃仁勳並未受到聯邦調查。
范斯周三在俄亥俄州萊特派特森空軍基地為官兵分送感恩節午餐後，向記者說：「我們得知，他並未受到任何調查。坦白說，我認為我們必須記住，在美國，不能靠輿論公審一個人。」
黃仁勳周一回任後，范斯鮮少公開談論此事。黃仁勳先前因與疑似中國間諜的女子有婚外情，曝光後去職。川普介入促成黃仁勳回鍋，引發國會兩黨議員猛烈抨擊，並誓言調查是否涉及國安風險及利益衝突。
范斯曾在矽谷從事創投，川普找他協助推動黃仁勳重返崗位。范斯把這場爭議歸因於紐約時報的報導。紐時引述美國情報調查結果，指黃樂（Alice Huang）曾與中國國家安全部接觸。
范斯說：「我認為，不能只因匿名消息人士在紐約時報提出指控，就讓人丟掉工作，何況那些指控根本沒有實質證據。」
不過，川普接受紐時訪問時，談到這則報導卻說：「你們確實掌握了實情。」但北京否認黃樂替中國從事間諜活動。
記者問范斯，憑什麼確信黃仁勳不構成國安風險，他引述他和司法部及其他國安官員的談話做為依據。
范斯說：「我們確實很重視確保這些晶片不會落入不當對象手中，因此，我們認為這是讓輝達專心遵守美國出口管制的機會。我們相信黃仁勳會非常認真看待這件事。」
范斯主張黃仁勳沒有受到任何聯邦調查，認為外界不應僅憑媒體與匿名消息就讓人失去工作，並強調美國不能靠輿論直接定罪。 因為川普介入促成黃仁勳回鍋後，兩黨議員都質疑其中是否涉及國家安全風險、利益衝突，以及他先前婚外情曝光後去職的背景是否影響決策。 他表示政府很重視晶片不要落入不當對象手中，認為這也是要求輝達專心遵守美國出口管制的機會，並相信黃仁勳會嚴肅看待相關責任。
精華 FAQ
范斯主張黃仁勳沒有受到任何聯邦調查，認為外界不應僅憑媒體與匿名消息就讓人失去工作，並強調美國不能靠輿論直接定罪。
因為川普介入促成黃仁勳回鍋後，兩黨議員都質疑其中是否涉及國家安全風險、利益衝突，以及他先前婚外情曝光後去職的背景是否影響決策。
他表示政府很重視晶片不要落入不當對象手中，認為這也是要求輝達專心遵守美國出口管制的機會，並相信黃仁勳會嚴肅看待相關責任。
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