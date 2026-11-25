美國總統川普強力促成輝達執行長黃仁勳復職，遭到專家批評。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 《紐時》指川普為維繫股市與經濟，親自介入輝達人事並讓黃仁勳復職，凸顯美國以經濟武器與政府干預企業的新戰略。

美國總統川普 親自施壓輝達（Nvidia）董事會，促成因捲入中國大陸間諜緋聞而請辭的執行長黃仁勳 戲劇性復職。《紐約時報》最新刊出新聞分析指出，過往大國博弈往往迫使企業為國家安全犧牲獲利，但川普此次為了維繫美國經濟與股市命脈，不惜將國安疑慮擺在次位，力保單一企業與單一執行長，不僅引發華府共和黨人與歐洲盟友震驚，更標誌著白宮介入私營企業決策已開創全新戰線。

外交關係協會（CFR）地緣經濟中心主任費希曼（Edward Fishman）直言，這起事件證明了「單一執行長所代表的企業利益，竟能凌駕於美國國家安全之上」。面對外界質疑，川普23日接受《紐時》訪問時態度淡然，表示不認為黃仁勳構成國安威脅，僅稱「我只是覺得他應該繼續經營這家公司」。然而，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）24日在柏林外交政策論壇上公開表達錯愕，強調在自由民主與法治國家中，政治權力應避免如此赤裸地干預企業的商業決策。

回顧美國歷史，歷任總統雖曾在戰爭或國家緊急狀態下介入產業，但普林斯頓大學總統歷史學家澤利澤（Julian E. Zelizer）指出，川普的做法與歷屆美國總統截然不同。過去無論是杜魯門在韓戰期間暫時接管鋼鐵廠、甘迺迪施壓鋼企撤回漲價，或是歐巴馬在2009年金融海嘯紓困案中逼退通用汽車董事長，皆是基於重大危機；反觀川普卻是「股市優先、國安次之」，澤利澤更將這種直接插手企業董事會人事的作風，形容為一種新型態的「川普式社會主義（Trumpian socialism）」。

事實上，介入輝達高層人事只是川普政府擴大干預私部門的最新一環。截至2025年底，川普政府已動用超過100億美元納稅人資金，入股英特爾、西屋電氣及美國鋼鐵（U.S. Steel）等被視為攸關國安的關鍵企業。同時，川普與科技巨頭建立緊密聯繫，例如輝達在2025年便曾同意將獲准銷往中國的晶片部分營收上繳聯邦政府，並將輝達委託台灣生產的晶片繞道美國進行安全審查及繳納25%關稅。

《紐時》分析，白宮與輝達的互動折射出當代大國競爭的深層轉變：相較於傳統軍事衝突，超級大國正日益仰賴關稅、制裁、出口管制與資產凍結等「經濟武器庫」。大西洋理事會（Atlantic Council）地緣經濟中心資深主任利普斯基（Josh Lipsky）指出，華府政策對企業與銀行獲利的直接衝擊已創下近30年新高，且這股趨勢只會持續加劇。

史丹佛大學商學院金融學教授馬吉歐里（Matteo Maggiori）參與的研究也印證了這股浪潮：近年全球企業回報受出口管制影響的比例，已是2010年代的三倍，且絕大多數被政治領袖用來施壓外國的工具，都是針對與政府保持距離的私營企業。除了美國接連祭出半導體禁令與限制中國透過海外資料中心取得AI晶片外，北京同樣大幅升級經濟脅迫手段，不僅在2025年將雷神、波音、洛克希德馬丁等76家企業列入出口管制名單，今春更以技術出口為由阻撓Meta收購華人創辦的AI新創公司，並嚴控稀土出口作為外交施壓籌碼。

面對中俄等威權國家對市場與企業的緊密掌控，華府智庫圈開始反思，美國傳統自由市場資本主義是否足以應對當前的地緣經濟時代。費希曼分析，當中國實施出口管制時，其運作方式幾乎等同於軍事力量；然而，美國自由市場體制過去也正是因為政府不隨意干預，才孕育出驚人的科技創新與戰略優勢。

這篇分析文末總結，川普此次打破傳統、直接介入輝達董事會的舉動，已讓西方盟友對美國的經濟治理模式產生深層疑慮。正如德國外長瓦德福在柏林演說中所發出的警訊，當民主國家的政治領袖如此深入插手私營企業內部事務，外界不得不懷疑：「這在未來是否會成為一個好的示範？」