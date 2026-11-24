輝達宣布執行長復職的大約30分鐘前，川普總統（右）就搶先透露黃仁勳（左）「已回歸應有位置」，輝達股價23日盤前上漲，主管機關應釐清是否有人利用尚未公布的訊息進行內線交易。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華郵社論批評川普介入輝達人事，並指黃仁勳復職前的消息外洩可能涉及內線交易，事件同時反映美國對中政策與AI投資風險。

華盛頓郵報編輯委員會(Editorial Board)23日在標題「黃仁勳 的總統特赦」(Jensen Huang's presidential pardon)社論指出，晶片巨頭Nvidia輝達 (另稱英偉達)有董事會，為何川普總統還要幫忙挑選執行長，創辦人黃仁勳(Jensen Huang)或許無可替代，但這應由輝達自行決定；輝達宣布執行長復職的大約30分鐘前，川普就搶先透露黃仁勳「已回歸應有位置」，輝達股價23日盤前上漲，主管機關應釐清是否有人利用尚未公布的訊息進行內線交易。

黃仁勳傳出與兩名部署以及疑似與中國情報部門有關的女子外遇而辭職下台，僅僅11天之後變返回崗位重掌輝達大權，川普23日接受CNBC新聞頻道專訪時坦承介入，並說「董事會決定按照我們要求的方式去做」。

社論寫道，輝達董事會或許做出正確決定，但自由市場不應該如此運作。一位擔心股價下跌的總統，處理方式不應該是重新安排美國最有價值企業之一的管理階層。

黃仁勳下台風波從頭到尾就不只是桃色或間諜風暴而已，幕後涉及美國對中政策的深層角力。對中鷹派槓上商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)，因為盧特尼克遲遲不願把涉嫌將先進晶片轉運中國的輝達客戶Megaspeed列入黑名單。

似乎嗅到政治風向轉變的財政部長貝森特(Scott Bessent)則改變說詞，先前呼籲輝達尋找外部人士出任執行長，22日則說黃仁勳也算是外部人士，因此符合條件。

對中鷹派在這場較勁當中頗有斬獲，商務部上周公布新規，對於涉嫌協助轉運輝達產品的國家加強管制，並且限制中國企業在海外租用美國算力。輝達董事會成立新的委員會負責國家安全與出口管制，正在尋找合規長。然而，許多規定都含有豁免條款，實際效果如何將取決於執法力道。

黃仁勳回歸並未回答籠罩在輝達之上的另一個更大疑問：龐大的人工智慧(AI)基礎設施，最終回報是否足以證明高昂成本的合理性。輝達股價23日強勁反彈證明投資人盼望黃仁勳回歸，卻未證明投入在資料中心的數千億元能夠創造利潤。

社論指出，輝達對公眾宣布黃仁勳復職之前，究竟哪些人提前獲悉消息，同樣引發質疑。民主黨亞利桑納州聯邦參議員加列戈(Ruben Gallego)呼籲展開調查，主管機關應釐清是否有人利用尚未公布的訊息進行內線交易。

社論指出，健康的資本主義仰賴的是企業因為滿足客戶與投資人而成功，不是靠討好總統得到好處，「黃仁勳或許無可替代，但這應該由輝達自己來決定」。