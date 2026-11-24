輝達執行長黃仁勳（左）與妻子洛莉（右）9月底一同出席川習會晚宴。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳在婚外情與共諜疑雲纏身下辭職又迅速復職，川普並稱其與妻子洛莉已和好，黃仁勳則感謝家人支持並承諾回任後表現更好。

每日郵報報導，輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳 因接連傳出婚外情及共諜疑雲辭職，短短11天便重返執行長大位，如今婚姻危機似乎也已化解。川普 總統23日接受紐約時報專訪時透露，儘管黃仁勳涉嫌與至少3名女性有染，他與妻子洛莉（Lori）已經和好，並盛讚洛莉是「一位了不起的女性」。黃仁勳8日承認婚外情以來，洛莉未曾對外發言。

黃仁勳日前坦承婚外情，外媒指對象是中國女商人黃樂，她涉嫌替中國從事間諜活動。隨後，黃仁勳又被爆與至少兩段婚外情，包括一名直屬下屬與一名員工。

川普如今聲稱，儘管黃仁勳對婚姻不忠，洛莉仍決定繼續支持丈夫。他告訴紐時：「他有一位非常、非常、非常好的妻子，兩人已經解決問題。她是一位了不起的女性。」報導提到，川普當年曾背著第一任妻子伊凡娜（Ivana）與後來成為第二任妻子的梅普爾斯（Marla Maples）交往。

川普也暗示，黃仁勳在醜聞爆發後選擇辭職是個錯誤。他說：「我不會用他那種方式處理。如果他沒有那樣做，事情本來會容易得多，因為那個舉動引起了關注。你知道，這牽涉到性愛，而性愛比股票更有賣點。」

63歲的黃仁勳與64歲的洛莉結婚至今41年，兩人相識於俄勒岡州立大學，育有一女一子，長子黃勝斌與長女黃敏珊如今均在輝達擔任要職。洛莉則掌管家族旗下規模達90億美元的慈善基金會，也經常陪同丈夫出席活動。

黃仁勳23日返回位於矽谷的輝達總部，受到大批員工熱烈歡迎。他承諾：「第二次擔任執行長，我會做得更好。」

黃仁勳也在復職聲明中特別感謝家人，他表示：「最重要的是，我感謝家人給予我的愛與支持。我已迫不及待想回去工作。」