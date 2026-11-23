美國總統川普22日出席在華盛頓郊區舉辦的第3場迷因幣晚宴，獲邀貴賓皆是川普迷因幣$TRUMP的大買家，不過這些代幣當初每枚價值約75美元，如今每枚不值1美元。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普第3場迷因幣晚宴熱度明顯退燒，$TRUMP持幣規模與價值暴跌，且其加密事業累積龐大利益與外國資金疑慮，引發民主黨強烈批評。

美國總統川普 今天晚間出席在華盛頓郊區舉辦的第3場迷因幣晚宴，獲邀貴賓皆是川普迷因幣$TRUMP的大買家，不過這些代幣當初每枚價值約75美元，如今每枚不值1美元。

路透報導，不到20個月前，首場川普迷因幣晚宴在220名大戶之間掀起一陣狂熱，投資人競相角逐與川普共進晚餐的席位；如今，這項在維吉尼亞州 史特林（Sterling）川普國家俱樂部（Trump National）舉行的晚宴，熱度已大幅退燒。

主辦單位表示，持幣前185名的加密錢包持有者可獲邀參加，但積分競賽在16日截止時，$TRUMP官網排行竟只列出130個錢包，這些錢包的持幣總值僅860萬美元，比起2025年5月首場晚宴明顯縮水。當時上榜錢包的持幣總值高達1.48億美元，榜首要靠高達1850萬美元的時間加權持有量，才能搶下頭號席位。

根據積分網站，在9月30日至11月16日計分期間，時間加權持有量最高的29名優勝者，將可與川普共同出席貴賓招待會，並獲贈內含川普周邊商品的禮物袋，前4名投資人還可獲得一只18K金的川普品牌手表。

川普踏入政壇期間，他與家人透過一連串股權及加密貨幣 事業，將他的政治品牌變現。根據無黨派非營利組織「公眾」（Public Citizen）準備的區塊鏈資料分析，晚宴競賽排行列出的數位錢包中，逾半數直接連結到禁止美國用戶使用的加密貨幣交易所，顯示這些錢包與外國有關。

民主黨認為川普家族在川普任內從事商業交易，利益衝突程度史無前例。全黨期中選舉中大獲全勝後，眾議院與參議院領袖矢言調查之外，另打算推動立法，禁止此類商業行為。

川普迷因幣專案人員和白宮均未回應置評請求，不過長期以來，川普政府均表示總統並無涉及利益衝突。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）曾表示，川普總統以執行力讓美國成為全球加密貨幣之都，「總統及其家人從未涉入、也永遠不會涉及利益衝突。」

川普家族其他與加密貨幣相關的股權與事業，價值也已跌至歷史新低。根據路透社分析，外部投資人在與川普相關的5項加密貨幣事業中，虧損合計超過50億美元。

根據6月揭露的財務報告，川普迷因幣至少為川普家族賺進6億3500萬美元。截至4月，川普家族從包括迷因幣在內的4項主要加密貨幣事業與專案中，至少賺進23億美元。

「川普媒體科技集團」（Trump Media & Technology Group）是川普第5項與加密貨幣相關的事業，他在其中的持股，價值約4億3000萬美元。