連續幾天發生重大網路安全事件，甚至連FBI和農業部都被駭，資料恐遭外洩。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國FBI與農業部接連傳出疑似遭駭，NCIC與農民補助系統安全受關注，川普卻淡化事件並重提舊案，白宮也剛換上新網路安全總監。

在多個關鍵政府機構接連發生技術故障、各界對全國網路安全擔憂日深之際，20日又傳出農業部 (USDA)和聯邦調查局(FBI )疑似遭駭客入侵的消息。國家廣播公司(NBC)引述農業部前官員說法報導，農業部處理農民補助款項的系統遭網路攻擊。有線電視新聞網(CNN)則報導，知情人士透露，FBI正在調查「國家犯罪資訊中心」(NCIC)資料庫遭駭客入侵事件。

川普 總統21日接受福斯新聞訪問時，試圖淡化NCIC資料庫遇駭事件，還藉機重提他對FBI昔日調查他是否涉及俄羅斯干預2016年大選案的不滿。川普說：「我得說這樣不太好，我不喜歡這樣。但也許我們可以因此得知一些原本永遠無法獲知的內幕，畢竟那時可是有『通俄門』騙局(Russia hoax)啊。」

目前不清楚最新傳出的農業部農民款項系統和FBI國家犯罪資訊中心遭駭事件是否有關聯，幕後黑手也待查明。

農業部前官員向NBC表示，農業部處理農民款項系統被駭，駭客可能會進入這套付款系統存取更敏感資料。前官員指出，農業部處理「許多令人擔憂的生物相關議題」，「若敵對勢力或競爭對手取得這些資訊，可能會利用我們的研究成果來對付我們。」

CNN引述知情人士消息指出，FBI正在調查NCIC被駭事件；NCIC擁有全國所有刑事犯罪資訊，連結聯邦、州及地方各級執法機關，主要用於共享通緝令及進行背景調查，內容涵蓋逃犯、失蹤人口、犯罪紀錄、遭竊財物等資料。

前FBI官員表示：「全國執法人員每天仰賴『國家犯罪資訊中心』資料庫辨識通緝犯、查詢未執行逮捕令，獲取直接攸關執法人員及公眾安全的資訊。」這位前官員擔心，駭客「可能會破壞執法人員所依賴資訊的準確性。」

今年9月才剛發生名為「閃亮獵人」(ShinyHunters)的駭客組織鎖定FBI人資網路，竊取員工敏感個人資訊；一名加拿大網路安全研究人員兼作家已被捕並面臨相關指控。FBI另在3月透露，正在調查內部系統出現的「可疑活動」；該系統內含與監控行動及調查工作相關敏感資訊。

最近幾周，全國各地連續發生重大技術故障，導致交通、通訊及電子商務、金融機構等服務中斷，影響無數使用者；包括：微軟(Outlook)用戶系統全球大當機；聯邦航空總署(FAA)空中交通管制系統中斷導致全美航空交通停擺，逾1萬8000次航班受影響；國家安全局(NSA)一個最高機密網路也受波及。但官方表示，這些技術故障與犯罪活動無關。

媒體報導，諷刺的是，FBI局長帕特爾(Kash Patel)19日還上節目大談FBI為防範網路攻擊採取的各項措施，稱FBI與情報界透過名為「冬盾行動」(Operation Winter Shield)的反網路攻擊計畫，持續監控，「一旦出現這類惡意份子，請放心，FBI絕對會將他們追緝到案。」

白宮19日已任命克莉絲汀‧戴維斯(Kirsten A. Davies)為新的白宮「國家網路安全總監」(National Cyber Director)，原任總監西恩·凱恩克羅斯(Sean Cairncross)已被解雇。