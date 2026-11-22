川普總統表示，他將與民主黨國會合作，設定信用卡利率上限。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普稱將兌現競選承諾，與民主黨合作把信用卡利率上限設為10%，若成真可望替持卡人每年省下約1000億元利息。

川普 總統21日表示，將與即將上任的民主黨 國會合作，設定信用卡利率 上限，以兌現他在2024年競選期間未能實現的承諾。

美聯社報導，川普在接受福斯新聞頻道(Fox News Channel)節目「周六美國」(Saturday in America)訪問時表示，「我會這麼做。這些信用卡公司已經賺進大把鈔票了。」

民主黨與川普都支持設定利率上限，目前主流提案為定在10%，這將大幅削減發卡機構向客戶收取的費用。根據紐約聯邦準備銀行(New York Federal Reserve)8月的調查，信用卡利率中位數約為22.2%。

川普於1月提出此計畫，作為白宮推動「提升負擔能力」的一環。銀行與發卡機構隨即強烈反對，警告利率上限將迫使他們對經濟弱勢或信用評分較低的客戶停卡，並大幅縮減消費者持卡消費時所享有的刷卡回饋。過去由共和黨掌控的國會對此冷淡，幾乎未採取行動。

隨著民主黨即將掌控參眾兩院，情況有望改變。預計出任參院銀行委員會(Senate Banking Committee)主席的麻州民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)多次支持限制利率，並回應，「讓我們設定信用卡利率上限，為美國民眾守緊荷包。」

眾院金融服務委員會(House Financial Services Committee)的加州民主黨籍眾議員華特斯(Maxine Waters)，以及密蘇里州共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley)皆表態支持，霍利更呼籲，「國會應該通過我這項跨黨派法案，設定利率上限，立即為民眾減輕負擔。」

研究人員在川普首次提出這項競選承諾後進行分析指出，若利率上限設為10%，民眾每年可省下約1000億元利息；發卡機構雖受重創且可能縮減優惠，但仍能維持獲利。

根據聯邦消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)數據，2024年美國約1.95億名持卡人共被收取1600億元利息，而根據紐約聯準銀行去年第3季的數據，目前全美信用卡總債務更達約1.23兆元的歷史新高。

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