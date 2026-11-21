輝達前執行長黃仁勳。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 法國媒體FranceInfo節目嘉賓發表涉華僑不當言論，引發中國駐法大使館抗議後，該台公開道歉並表示未來會更謹慎。

日前法國媒體FranceInfo一檔晚間節目中，有兩名與談嘉賓在談論輝達前執行長黃仁勳 出軌時，暗示法國所有華僑族群都可能是北京的間諜 ，招致北京大使館 抗議。該媒體20日發表道歉聲明，對「當時未能及時察覺這些言論並在直播中提出質疑表示歉意」，強調「今後將更加警惕」。

據中國駐法國大使館消息，FranceInfo的晚間節目《知情者（Les Informés）》訪談嘉賓克魯澤（Vincent Crouzet）等在節目中稱「整個華僑族群都是中國間諜」。

陸媒觀察者網報導，FranceInfo於20日向香港南華早報提供一份道歉聲明，表示「在上週五播出的《Les Informés》節目中，出現了一些涉及華僑華人的言論，這些言論引起人們的震驚是完全可以理解的。」聲明補充說：「我們對當時未能及時察覺這些言論並在直播中提出質疑表示歉意。」該機構還表示，將在週五晚間的節目中再次發表聲明。「今後我們將更加警惕」。

當天早些時候，中國駐法國大使館已就此事提出抗議，表示所謂「中國間諜」的論調「完全沒有根據」，並「嚴重傷害了在法華僑華人的感情」。中方對有關言論表示堅決反對，敦促相關法國媒體和個人尊重華僑華人的尊嚴和聲譽，並「立即採取切實措施，消除這些言論造成的負面影響」。