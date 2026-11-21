OpenAI於德州阿比林(Abilene)正在興建中的資料中心。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普返國後宣布，美國科技公司若在海外蓋AI資料中心將被課以巨額稅款，理由是避免中國搶走關鍵資源，但具體措施與落實方式仍不明。

結束亞洲之行返國後，川普 總統20日舉行記者會表示，美國企業如果在海外興建資料中心將面臨懲罰。華盛頓郵報 分析，川普這項宣布與此行出訪成果無關，宣布之前並未向幕僚預先透露，禁令如何落實等細節目前仍不清楚。許多資料中心營運商業務遍布全球，谷歌 (Google)在亞洲、南美洲、歐洲與英國等地就擁有20多座資料中心。

川普在記者會表示，美國科技公司如果在其他國家興建AI資料中心，便將面臨「巨額稅款」(a tremendous tax)。川普對於懲罰措施並未提供細節，僅表示還沒有把這項計畫告訴手下官員。

川普在白宮新聞簡報室對媒體說：「我們不會允許資料中心跑到其他國家去，因為中國會把它們全搶走，我們絕不允許這種事發生。」

美聯社分析，美國國內對於資料中心的反彈聲浪高漲，但川普仍將懲罰到海外建立資料中心的企業，不到三周之前，選民對資料中心的擔憂是共和黨在期中選舉慘敗的因素之一。美聯社選民民調(AP Voter Poll)顯示，今年期中選舉約有四分之三美國選民反對自家社區興建新的資料中心。

報導指出，川普的宣布同時凸顯一道鴻溝，一邊是把資料中心擴張視為人工智慧(AI)競賽勝出關鍵的總統，另一邊是對資料中心有何好處深表懷疑的美國大眾。

川普在記者會表示，美國科技公司如果在其他國家興建AI資料中心，便將面臨「巨額稅款」(a tremendous tax)。川普對於懲罰措施並未提供細節，僅表示還沒有把這項計畫告訴手下官員。

他表示，美國必須在超級智慧(super intelligence，就是人工智慧AI)研發領先中國。他說，如果日漸高漲的政治反彈聲浪迫使推動AI熱潮的資料中心開發腳步放慢，美國恐將變成落後，因此美國絕不允許企業在其他國家興建資料中心。川普說，希望企業把資料中心蓋在美國。

川普說，中國國家主席習近平同意在人工智慧領域「建立一些共同護欄」，但未進一步說明。