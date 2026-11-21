圖為麻州一處資料中心。參院19日通過法案，簡化審查程序以加速電網與能源建設，防止大型資料中心將用電成本轉嫁給一般家庭。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國參院通過跨黨派法案，旨在加速能源與電網建設，並要求大型資料中心不得把用電成本轉嫁給一般家庭。

參院 19日晚間以62票對33票表決通過「跨黨派美國可負擔與就業法案」(Bipartisan American Affordability and Jobs Act)，法案核心項目包括簡化聯邦審查程序以加速電網與能源建設，防止大型資料中心將用電成本轉嫁一般家庭。

法案由共和黨西維吉尼亞州聯邦參議員雪莉‧卡皮托(Shelley Moore Capito)提出之後，過去幾個月歷經波折。經過跨黨派聯盟修改的最終版本，獲得白宮支持後終於通過表決，接下來將送交眾院 審議。

福斯新聞網(Fox News)分析，範圍廣泛的法案內容包括加速工程計畫的環境評估腳步、對提出法律訴訟挑戰祭出限制、已經批准的計畫將獲得保護、擴大供電網絡以及簡化所有領域的能源開發流程，例如石油、天然氣、再生能源等。

身為參院環境與公共工程委員會主席的卡皮托9月提案時說，這項法案是朝著更快、更有效率且更簡便的基礎設施建設項目邁出重要一步，而且沒有放棄對環境的高度保護。

受到全國選民關切的資料中心問題，法案當中也提出解決辦法。

參與提案的民主黨新墨西哥州參議員海恩瑞希(Martin Heinrich)主張在條款當中加入更嚴格的措詞，保護一般電力用戶避免受到資料中心大量用電衍生的高昂成本波及。

海恩瑞希說，法案順利前進意味著將來將有負責任的開發，創造更多就業機會，也意味著能源將變得更便宜。他表示：「我們透過真正的法律條文，不只是建議而已，強制要求工廠或資料中心不得把用電成本轉嫁給美國消費者。」

根據條款，電力需求至少達20兆瓦(MW)的資料中心必須自行承擔營運所需的額外電力成本，提供設施建設或升級費用的財務擔保，若撤離當地則必須結清尚未付清的基礎設施費用，同時允許各州對其徵收較高費率的用電收費，以減輕其他用戶的電費 帳單，並附加供電限制條件。