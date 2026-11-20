川普2026年2月24日在華府國會大廈眾院議事廳向國會聯席會議發表國情咨文，左起為長女伊凡卡、小兒子拜倫及第一夫人梅蘭妮亞。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 梅蘭妮亞在紀錄影集受訪時表示，若兒子拜倫未來想踏入政壇，她會尊重並支持；她也透露拜倫曾在2024大選中協助川普接觸年輕選民。

美國第一夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）表示，不會阻止20歲兒子拜倫(Barron)追隨父親川普 的腳步進入政壇，強調尊重兒子的個人想法與人生選擇。她更透露，拜倫在2024年總統大選期間曾為父親提供選戰策略建議，協助他爭取「數百萬張選票」。

People娛樂報導，亞馬遜 米高梅影業（Amazon MGM Studios）推出的紀錄影集《MELANIA, The Series》中，56歲的梅蘭妮亞接受導演布雷特．拉特納（Brett Ratner）訪問，談及兒子拜倫的未來規畫。她表示，假如拜倫有意進入政壇，她不會加以阻撓。

梅蘭妮亞說：「我認為最重要的是，他能過自己想要的生活，做讓自己快樂的事。我不喜歡控制他，他有自己的思想、性格和信念，而我尊重這一切。」

她也強調，自己隨時願意提供建議，但不會干涉兒子的決定，「只要他想聽我的建議或意見，我都會在他身邊。我是個很酷的媽媽。」說完還笑著補充，自己經常提醒拜倫這件事。

談到拜倫的成長，梅蘭妮亞形容兒子相當堅強，因為他很早就必須適應與一般孩子不同的生活。她表示，拜倫10歲時便搬進白宮，隨後跟著家人走訪世界各地，因此很早就學會辨別誰值得信任。

梅蘭妮亞也在紀錄影集中透露，拜倫對政治很感興趣，2024年大選期間曾給父親許多重要建議，尤其是如何與年輕選民建立連結。

她說，拜倫告訴父親應該與哪些人交談，還介紹他認識Podcast主持人及網路直播主，讓川普能接觸年輕世代。

川普也證實兒子在2024年競選期間扮演一定角色。他回憶，拜倫曾對他說：「爸爸，你一定要接受這個人的訪問，你一定要去做那個……」而這些都是川普原本不認識的人。他稱讚拜倫非常出色、聰明，是個心地善良、內心充滿愛的人。

目前就讀紐約大學史登商學院的拜倫，一向刻意遠離公眾目光，較少公開露面。梅蘭妮亞告訴兒子，外界的聲音只是「噪音」，背後都有特定目的，希望他不要受到影響。她也坦言，拜倫有時確實會擔心家人的安全，只是不一定會把憂慮說出口。