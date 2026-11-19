輝達前執行長黃仁勳2024年6月2日在台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕前的一場活動上發表演說。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加州檢察長邦塔向輝達發傳票，調查晶片機密是否流入中國。

加州檢察長邦塔向輝達發傳票，調查晶片機密是否流入中國。 重點二： 當局也要釐清輝達是否透過公開說法誤導投資人與公眾。

當局也要釐清輝達是否透過公開說法誤導投資人與公眾。 重點三：黃仁勳婚外情與中國間諜疑雲，讓輝達面臨更大國安壓力。

輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳 承認對妻子不忠，並傳出與被美國情報官員指控為中國間諜的黃樂（Alice Huang）有婚外情。加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）19日向POLITICO表示，正對輝達展開調查，釐清該公司的先進晶片或機密資訊是否可能流入中國，以及輝達是否誤導投資人與公眾。

邦塔表示，加州公司證券法明確規定，企業無論透過公開聲明、對記者發言或向美國證券交易委員會（SEC）提交資料，都不得誤導投資人。他的辦公室19日向輝達發出調查傳票，作為調查該公司是否違反州法的第一步，未來可能視輝達提供的資訊追加傳票。

邦塔說：「我們期待他們配合。這不代表他們一定會配合，但在他們拒絕遵從之前，我預期他們會配合。」

輝達晶片是高效能人工智慧（AI）模型的關鍵組件，對競相開發新一代AI技術的科技公司極具價值。華府一直試圖透過出口管制，阻止中國大陸取得輝達最先進的晶片。黃仁勳過去經常出入華府，並利用與美國總統川普的密切關係，遊說反對限制半導體對中出口。

邦塔擔心，黃仁勳與川普的密切關係可能使川普政府對輝達從寬處理。他說：「我不相信川普一定會針對黃仁勳採取適當措施。」

黃仁勳尚未證實外界廣泛流傳的指控，即他在黃樂擔任新加坡資料中心公司Megaspeed主管期間，與她發生婚外情。Megaspeed是輝達的主要客戶，黃樂與黃仁勳並無親屬關係。隨著美國官員懷疑黃樂為中國政府工作的消息曝光，兩人的關係也不再只是婚外情疑雲，更涉及國家安全疑慮。

邦塔17日接受彭博資訊訪問時，已透露可能展開調查。他當時表示，黃仁勳醜聞引發對輝達行為的警覺，他的辦公室「很有可能」對此展開調查。