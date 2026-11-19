黃仁勳醜聞延燒 加州檢察長發傳票 查Nvidia晶片機密資訊是否流入中國
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輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳承認對妻子不忠，並傳出與被美國情報官員指控為中國間諜的黃樂（Alice Huang）有婚外情。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）19日向POLITICO表示，正對輝達展開調查，釐清該公司的先進晶片或機密資訊是否可能流入中國，以及輝達是否誤導投資人與公眾。
邦塔表示，加州公司證券法明確規定，企業無論透過公開聲明、對記者發言或向美國證券交易委員會（SEC）提交資料，都不得誤導投資人。他的辦公室19日向輝達發出調查傳票，作為調查該公司是否違反州法的第一步，未來可能視輝達提供的資訊追加傳票。
邦塔說：「我們期待他們配合。這不代表他們一定會配合，但在他們拒絕遵從之前，我預期他們會配合。」
輝達晶片是高效能人工智慧（AI）模型的關鍵組件，對競相開發新一代AI技術的科技公司極具價值。華府一直試圖透過出口管制，阻止中國大陸取得輝達最先進的晶片。黃仁勳過去經常出入華府，並利用與美國總統川普的密切關係，遊說反對限制半導體對中出口。
邦塔擔心，黃仁勳與川普的密切關係可能使川普政府對輝達從寬處理。他說：「我不相信川普一定會針對黃仁勳採取適當措施。」
黃仁勳尚未證實外界廣泛流傳的指控，即他在黃樂擔任新加坡資料中心公司Megaspeed主管期間，與她發生婚外情。Megaspeed是輝達的主要客戶，黃樂與黃仁勳並無親屬關係。隨著美國官員懷疑黃樂為中國政府工作的消息曝光，兩人的關係也不再只是婚外情疑雲，更涉及國家安全疑慮。
邦塔17日接受彭博資訊訪問時，已透露可能展開調查。他當時表示，黃仁勳醜聞引發對輝達行為的警覺，他的辦公室「很有可能」對此展開調查。
調查重點在於釐清輝達的先進晶片或相關機密資訊，是否可能流入中國大陸，同時也要確認公司是否違反州法，對投資人與公眾發表不實或誤導性訊息。 邦塔指出，加州公司證券法要求企業無論透過公開聲明、媒體發言或向SEC提交資料，都不得誤導投資人，因此若輝達對晶片出口或風險揭露不實，就可能觸法。 因為黃仁勳被傳與遭美方指控為中國間諜的黃樂有婚外情，而黃樂曾任Megaspeed主管，這讓原本的私生活爭議升高為可能涉及中國影響力與國家安全的敏感事件。
精華 FAQ
調查重點在於釐清輝達的先進晶片或相關機密資訊，是否可能流入中國大陸，同時也要確認公司是否違反州法，對投資人與公眾發表不實或誤導性訊息。
邦塔指出，加州公司證券法要求企業無論透過公開聲明、媒體發言或向SEC提交資料，都不得誤導投資人，因此若輝達對晶片出口或風險揭露不實，就可能觸法。
因為黃仁勳被傳與遭美方指控為中國間諜的黃樂有婚外情，而黃樂曾任Megaspeed主管，這讓原本的私生活爭議升高為可能涉及中國影響力與國家安全的敏感事件。
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