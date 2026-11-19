美國總統川普（右）、中國國家主席習近平（中）和俄羅斯總統普亭（左）11月19日在深圳舉行的亞太經濟合作組織（APEC）經濟領袖會議期間，出席三國元首會晤。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在美中俄元首會晤中主張三國探討削減核武、降低核戰風險，並稱已與普亭長談俄烏戰爭，認為局勢正有進展。

美國總統川普 在中美俄元首會晤上提出，三國應共同探討削減核武器數量、降低核武器被使用的風險，並加強合作防止核擴散。他透露，已與俄羅斯 總統普亭 就俄烏戰爭進行長時間討論，認為事態正在出現進展。

川普星期四（11月19日）在中國深圳舉行的三國元首會晤上說：「作為迄今世界上三個最大的核武國家，美國、俄羅斯和中國具有獨特的條件，可以討論如何減少地球上的核武器數量，並降低這些武器有朝一日被使用的風險。」

他坦言，核裁軍是一件非常困難的事情，因為國家一旦擁有核武器，就很難再放棄，尤其是其他國家也擁有核武器。「但我們也必須合作，應對世界其他國家核武器擴散的威脅，這一點至關重要。」

川普也重申，美國不會允許伊朗擁有核武器。談及俄烏戰爭，川普透露，他當天已與普亭進行長時間討論，主要圍繞這場戰爭展開。他說：「我認為事情正在取得進展。我認為他（普亭）希望結束這場戰爭，我也希望另一方同樣希望結束這場戰爭。」

川普也提出，三國可以探討如何維護國家主權，免受國際刑事法院等「失控的全球主義組織」侵害。他批評國際刑事法院已經失去控制，遠遠超越自身的管轄權限，並相信中俄領導人也認同這一看法。

川普形容，此次美中俄三國元首首次舉行會晤具有歷史意義。他指出，三國領導人肩負特殊責任，必須就影響各國人民乃至全球的問題，保持開放、相互尊重和富有成效的對話。

他說，過去的領導人往往避免與存在分歧的國家對話，但「我們的看法恰恰相反。」按照過去那種拒絕討論問題的老一套做法，從來沒有任何問題得到解決。拒絕接觸和對話的機會，也從來無法締造和平。

川普說，三國如今正選擇一條不同的道路，希望通過此次峰會，為一系列重大國際問題探索新的解決辦法。

川普也感謝中國國家主席習近平熱情接待，並祝賀中國成功主辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會。他說，今年5月對北京進行國事訪問期間，美中取得許多成果，並稱讚深圳過去數十年的發展成就令人驚歎，希望此次三國元首會晤也能取得成果。