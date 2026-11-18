川普在APEC峰會上反對嚴格監管AI，稱此舉會扼殺技術發展。（歐新社）

美國總統川普 周四在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC ）上警告，對人工智慧 （AI），或他所稱的「超級智慧」（SI），實施嚴格監管，會「扼殺」技術發展，儘管美國正收緊其他國家取得先進AI技術的管道。

川普說，AI「幾乎完全是好的，但也有一些不好的部分，我們在管理這些負面因素時必須非常小心」。

他在全體會議上對各國領袖表示：「我們反對任何形式的嚴格監管，也反對任何控制、扼殺超級智慧的作法，坦白說，我們不會允許這種事發生。」川普使用自己偏好的「超級智慧」一詞稱呼這項技術。

他發表這番談話的前幾天，美國著手限制多個國家透過遠端方式，讓中國企業使用先進AI晶片與伺服器。此外，輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳承認與一名女子有婚外情；美國政府正調查該女子是否與中國間諜機構合作，以及是否可能協助走私晶片。這起風波也讓川普此次亞洲行程蒙上陰影。

川普預定周四稍晚在APEC峰會期間與中國國家主席習近平會面，但他淡化黃仁勳風波的重要性，表示不打算把這件事列為與習近平討論的議題。