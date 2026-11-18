去年川普迷因幣晚宴舉行前，民眾聚集抗議。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普為$TRUMP迷因幣舉辦的晚宴，因幣價重挫與持有者參與意願低落，入場門檻從去年約5.5萬元降到今年僅518元。

川普 總統22日將在華府出席專為「川普迷因幣」($TRUMP)舉辦的晚宴；持有該加密貨幣數量排名前185名且表達出席意願者，獲邀與川普共進晚餐。華盛頓郵報 發現，去年5月首度舉辦的川普迷因幣晚宴，因正值高點，想獲邀出席，至少需持有5萬5000元幣值。但今年川普迷因幣價值「大跳水」，有人只花518元投資川普迷因幣，就拿到了入場券。

華郵 報導，這場晚宴變得這麼「便宜」，原因有二；首先，該代幣價格已緩步下跌一段時間，共和黨11月期中選舉慘敗，幣值更是暴跌；如今已跌至歷史新低，約只值95美分。此外，儘管有數千名$TRUMP主要持有者擁有已達標的代幣數量，具備出席資格，但他們並沒有爭取參加這場活動。

政治改革組織Issue One主任貝克爾(Michael Beckel)表示：「對那些想花錢買機會與總統會面的人來說，這樣的投資報酬率實在太讚了。」

川普去年1月17日在他第二任期就職典禮前幾天，推出這款以自己名字命名的「迷因幣」。加密貨幣愛好者和川普支持者瘋狂搶購下，該幣一度飆升至75元，隨後價值迅速暴跌。川普曾稱他透過川普迷因幣賺進6億3500萬元；但華郵去年分析發現，大多數買家都賠了錢。

華郵分析川普迷因幣官網潛在受邀者「排行榜」發現，有超過5000人只要在16日截期前填寫表格，就有機會獲邀參加22日晚宴；但即便主辦單位後來延長報名期限，這些人仍未登記。

使用者名稱為「Michel」的受邀者在晚宴活動消息於9月公布後，陸續於10月和11月購入價值518元$TRUMP代幣，就排名第179名取得入場資格；如今此人持倉價值只剩272元。

22日的川普迷因幣晚宴將在華府川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)舉行。之前的幾場川普迷因幣活動曾招致兩黨批評。川普今年沒有在社群媒體提及這場最新晚宴，也未談及川普迷因幣專案。

白宮官員表示，這場晚宴屬私人活動，出席者不會因為與會而換得任何官方承諾。